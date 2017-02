publié le 13/02/2017 à 07:32

Des bouquets de fleurs, des bagues-qui-coûtent-un-bras et des boîtes de chocolats en forme de cœurs sur des panneaux publicitaires ou dans vos magazines préférés ? Pas de doute, l'année 2017 est belle et bien entamée, le mois de février installé, la Saint-Valentin sur le point de commencer.



Cette fête romantique pour les uns, commerciale pour les autres n'est pas l'une des plus ancrées sur le sol français. Porté par la vague de love venant des États-Unis, on essaie tant bien que mal de calquer ce modèle au public de l'Hexagone. Mais dans certains pays, on ne fait pas les choses à moitié, comme au Mexique où les jeunes rivalisent de kitch en couple ou entre amis pour prouver leur amour à leurs proches. Dans d'autres pays, comme au Japon, les choses se font différemment et en deux temps. Explications en un tour du monde en cinq escales.

1. Le Mexique

"Le jour de la Saint-Valentin est l'une des fêtes préférées au Mexique car ce n'est pas seulement pour les amoureux, c'est aussi la fête de l'amitié", explique Ivi, étudiante mexicaine de 26 ans, contactée par Girls. On parle de "Jour de l'Amour et de l'Amitié" (Dia del Amor y la Amistad", en VO).

Au Mexique, rien ne plus normal que de voir "des fleurs et autres ballons et papiers en forme de cœur", mais aussi "des confettis et des grosses nounours dans toute la ville", ajoute Ivi. "Au Mexique c’est très cliché. L'ambiance est 100% love : des pétales de rose sur le lit, un chemin de bougies qui amène à une table à coté de la plage, il y a parfois aussi des sérénades avec des mariachis… ça dépend aussi du couple mais en général, il y a pas mal de roses et de bougies ! ", complète Rose, une autre étudiante mexicaine âgée de 24 ans.

"Cela peut faire un peu too much pour les Français, mais par tradition, ce sont les garçons qui offrent toujours des roses, des cadeaux... Ils sont très galants en général donc, à la St-Valentin, c’est multiplié par 1000 !".



À l'école aussi tout le monde participent à cette fête. Les élèves peuvent mettre des lettres, des bonbons ou des fleurs à destination de leur chéri(e)s ou ami(e)s dans une sorte de boîte aux lettres une ou deux semaines avant le 14 février. Ainsi le jour J, "tout le monde reçoit des cadeaux", précise Ivi à Girls.



"Il y a pas mal de filles qui organisent un dîner entre amis, un tirage au sort de cadeaux, une sortie en boîte", souligne également Rose.

2. Les États-Unis

"Dans le folklore de la journée, il semblerait que les cadeaux rouges priment (ici, le rouge de la passion découle historiquement du sang versé des martyrs chrétiens en Rome antique). Ensuite, tout dépend d'où l'on se positionne sur le spectre commercial de la Saint-Valentin : du cadeau kitsch (peluche I love you) à la gâterie érotique, il n'y a pas de règle d'or... que des nuances de gris", explique Madeleine à Girls. L'étudiante de 23 ans nous conseille de regarder ce sketch de Saturday Night Live, une émission de télévision parodique, diffusée aux États-Unis.

Outre-Atlantique, la Saint-Valentin n'est pas réservée aux couples. À l'école aussi, les enfants célèbrent la fête de l'amour. "Elle se déroule dans le partage; il est donc intéressant de comprendre à quel moment l'exclusivité (du couple) est devenue une norme au vu de cette pratique indifférenciée (de genre, de nombre) à un âge plus jeune", souligne Madeleine qui préfère quant à elle le "V-Day", également célébré le 14 février.



Il s'agit d'un mouvement lancé par Eve Ensler, auteure de la pièce Les Monologues du Vagin. Le "Vagina Day" célèbre "la femme à part entière et non pas comme un construit social, de mœurs et de valeurs genrées", détaille Madeleine à Girls.



La pièce d'Eve Ensler est jouée chaque 14 février dans le monde entier "afin de sensibiliser le grand public aux questions d’agressions physiques et morales portées sur les femmes", ajoute l'étudiante américaine. "J'ai eu la chance de monter Les Monologues du Vagin à ma fac aux États-Unis avec un groupe de femmes et d'hommes. Dans la tradition du mouvement, nous avions effectué une représentation le 14 février. En ce jour, j'avais l'impression de retrouver l'essence de la fête telle qu'elle fut pratiquée au primaire - un moment intime partagé avec l'ensemble du public, mobilisé pour célébrer la femme."

3. Le Japon

Au pays du Soleil-Levant, les amoureux célèbrent leur amour en deux temps. D'abord le 14 février, puis le mois suivant, le 14 mars. C'est d'abord la femme qui offrent à la personne qu'elle aime un cadeau (le plus souvent, il s'agit de chocolats), nous explique Yumeko, étudiante japonaise de 25 ans. Les garçons auront donc près de 30 jours pour leur emboîter le pas, lors du "White Day", le jour blanc.



Le jour de la Saint-Valentin, les Japonaises offrent plusieurs types de chocolats en fonction de la relation qu'elles entretiennent avec la personne à qui elles les offrent. Un amoureux (ou une amoureuse) recevra des gourmandises en forme de cœurs tandis que les autres (proches, amis et même collègues) seront plus traditionnels.

4. La Turquie

En Turquie, Elif révèle à Girls que la tradition de la Saint-Valentin n'existe pas. "C'est une fête qui amuse les ados et les jeunes adultes", explique la jeune femme de 27 ans avant d'ajouter que, cependant, "au fur et à mesure des années, cette fête a pris de l'importance et aujourd'hui, des semaines avant le jour J, on peut voir des publicités incitant les gens à acheter des cadeaux".



Pour la jeune femme, ne pas offrir de cadeaux à son ou sa bien-aimé(e) serait quand même mal vu par les Turcs. Certains suivent la tendance à jouant le jeu à fond, d'autres préfèrent célébrer cette fête avec humour. "À moins que vous soyez dans une relation amoureuse depuis longtemps, où les couples ne ressentent pas le besoin de s'offrir des cadeaux ou faire quelque chose de spéciale", nuance Elif qui a observé une dernière tendance : de plus en plus de jeunes célibataires fêtent la Saint-Valentin ensemble, "même si ce n'est pas la tendance la plus rependue".

5. La Belgique

"Cupidon qui tend un arc, c’est du big business en Belgique", affirme Lieselotte à Girls. "Dès que les sapins ont quitté vitrines, les boutiques exposent des idées de cadeaux romantiques, les magazines écrivent sur le sujet. Le grand jour, les restaurants se remplissent de couples", ajoute la jeune femme de 27 ans.



Chez les Belges, "si tu es en couple, et que tu laisses passer la Saint-Valentin sans rien faire, tu n'es quand même pas très cool", précise Lieselotte pour qui cette journée est synonyme de simplicité. Les amoureux de Belgique "partagent un moment romantique et intime", explique-t-elle à Girls.



Mais chez les jeunes, notamment ses ami(e)s qu'ils soient célibataires ou en couple, cette fête n'est pas très importante. "Même si quelques-uns trouvent cette journée un peu spéciale", avoue-t-elle enfin.