publié le 31/01/2017 à 14:06

C'est un mensonge organisé, raconté dès le plus jeune âge aux enfants et entretenu tout au long de l'adolescence : la facilité de la vie amoureuse. Dès les histoires de princesses, qui rencontrent un prince au détour d'un bois et l'épousent deux péripéties narratives plus tard, l'amour nous est présenté comme un sentiment simple, évident, ultra fréquent et impossible à remettre en cause.



La télévision ne redresse pas le tir : les séries américaines dont s'empiffrent les lycéens ne sont faites que de couples fragiles et interchangeables, qui se séparent aussi vite qu'ils se remettent ensemble et migrent d'un personnage à l'autre. Le tout avec une facilité, un naturel et une assurance déconcertantes pour quiconque s'est vraiment frotté à la vie amoureuse. Carrie Bradshaw elle-même, la Sainte de toutes les célibattantes de Sex & The City, s'est un peu moquée de nous : elle avait beau galérer avec Mister Big, elle avait au moins la certitude qu'ils étaient ensemble. La chanceuse.

Forcément, arrivée à l'âge adulte, le chaotique fouilli des rapports amoureux a de quoi surprendre. La vie n'est pas un conte de fée ; la vie est une jungle, faite de garçons et/ou de filles qui ne vont pas vous rappeler, qui vont vous ennuyer, vous décevoir ou, parfois - mais vraiment, seulement parfois - agréablement vous surprendre. Parce que Roméo et Juliette n'ont pas mesuré la chance qu'ils avaient d'avoir rencontré quelqu'un avec qui mourir tranquille, Girls vous propose de remettre les pendules à l'heure. Voici 14 avertissements qu'il serait bon de faire rentrer dans la tête des plus jeunes avant de les laisser se lancer sur le difficile marché de l'amour.

Vous notez ?

1. Les gens sont compliqués

Que vous préfériez les garçons ou les filles, vos futurs partenaires ne seront pas forcément disponibles pour vous. Vous n'êtes pas simplement face à la personne qui vous plaît, sur laquelle vous pouvez projeter tous vos fantasmes de vie à deux : vous êtes face à un autre être humain, qui arrive avec son passé, ses angoisses et - souvent - son désir de liberté.



Le jeu du dating est cruel, et vous pouvez déjà vous préparer : il y aura quasiment toujours quelque choses qui coince. Il/elle n'est pas prêt(e), il/elle pense encore à son ex, il/elle vous aime bien mais il/elle aime vraiment être libre de ce qu'il/elle fait et d'avec qui il/elle couche.



Vous aussi, souvent, vous décevrez la personne en face de vous. Parce que vous aurez peur, parce que vous n'arriverez pas à vous remettre d'une rupture ou parce que vous réaliserez que votre partenaire vous aime plus que vous ne l'aimez. En un mot, il y aura vraiment mille raisons de faire capoter tous vos débuts de relations.

2. Vous connaîtrez des relations imparfaites

La littérature, le cinéma et la télévision, de même que votre structure familiale, vous ont probablement offert peu d'autres représentations de l'amour que celle du couple. Vous avez le droit de questionner l'idée que la vie à deux, celle où tout est partagé et mutualisé, est l'unique forme d'épanouissement à laquelle vous puissiez vouloir accéder. Les relations sont bien plus complexes, et la perfection bien plus rare.



Il y aura des partenaires que vous verrez en sachant qu'ils ne sont pas faits pour vous. D'autres avec qui vous sortirez en sachant que vous leur plaisez plus qu'ils ne vous plaisent - et inversement. Vous fréquenterez des gens qui ne sont pas prêts à s'engager avec vous mais vous resterez quand même en espérant qu'ils changent d'avis. Et parfois, un peu faiblement, vous en garderez peut-être un autre sous le coude en attendant de trouver mieux. Vous n'oublierez aucune de ces histoires-là, car toutes vous aideront à vous construire et à vous connaître.

3. Votre partenaire ne fera pas de vous la personne que vous voulez être

C'est un espoir non-formulé que la plupart des gens nourrissent quant il s'agit d'amour : celui que la personne qu'ils rencontreront un jour effacera leurs problèmes et leur fera goûter à un bonheur paradisiaque en effaçant d'une caresse toute trace de mélancolie. Ahahaha.

Trouver quelqu'un n'est pas un objectif. Le fait d'être en couple ou célibataire n'est que l'un des très nombreux paramètres qui constituent votre vie. Tout comme le fait de travailler, d'avoir une vie sociale ou d'entretenir de bons rapports avec vos parents. De fait, rencontrer l'amour ne va pas vous changer. Vous aurez les mêmes soucis et devrez composer avec les mêmes incertitudes. De même qu'ils constituent un frein dans votre vie de tous les jours, ils risquent de vous poser problème aussi dans vos rapports amoureux. Votre copain ou votre copine n'a pas le pouvoir de vous sauver de vos démons. Ce que l'amour vous apportera, avec un peu de chance, c'est une personne avec qui les partager.

4. Personne n'est fait sur-mesure

On l'a beaucoup dit et répété : le prince Charmant n'existe pas. La personne avec qui vous partagez votre vie n'est pas pensée pour s'imbriquer parfaitement avec vous. Même les couples les plus solides sont faits d'incompréhensions et de décalages.



Il y aura des choses que vous détesterez chez votre copain ou votre copine. Il/elle ne sera pas toujours rassurant(e) et ne constituera pas toujours un refuge. De fait, les instants de remise en question arriveront de temps en temps. Rien n'est sûr en amour, et un coup de mou ne signifie pas que cette personne n'est pas faite pour vous ; seulement que vous êtes humains et que vous ne vivez pas dans un film.

5. Peu de gens vont (vraiment) vous plaire

L'amour ne court pas les rues. L'alchimie qui fait que le courant passe entre deux personnes ne s'explique pas et elle n'est pas si fréquente. La rencontre amoureuse a beau être facilitée par les applications de rencontre, rien ne peut forcer l'enthousiasme généré (ou pas) par un rendez-vous.



Avant de vous demander si vous plaisez à la personne en face de vous, demandez-vous si elle vous plaît à vous. Souvent, les meilleures rencontres sont celles qui vous laissent souriante. Les personnes avec qui vous pouvez créer ce genre d'intimité sont rares, et c'est normal. En attendant, beaucoup de dates risquent de vous laisser de marbre.

6. Internet est un risque

Tinder. Happn. Once. Autant d'outils censés vous aider à rencontrer quelqu'un qui peuvent être de terribles ennemis. Bien sûr, les opportunités sont démultipliées par ces applications. Mais elles peuvent aussi brouiller les pistes et vous dissiper. Quand les dates - et, par conséquent, les relations potentielles - sont si faciles à obtenir, il peut être périlleux de vraiment donner sa chance à une personne sans se laisser papillonner. Avec, toujours, cette question : et si je trouvais mieux ? Ne courir qu'un lièvre à la fois reste la meilleure manière de vraiment exploiter une opportunité.

7. Le coup de foudre n'est pas obligatoire

Un premier rendez-vous qui ne vous a pas rendue extatique ne signifie pas qu'il n'y a rien à creuser. Parfois, la complicité peut mettre du temps à s'installer. À l'inverse, les histoires qui démarrent tout feu tout flamme ont de grandes chances de retomber comme un soufflé.



Si une personne n'a pas fait battre votre cœur, mais que vous vous jugez assez intriguée pour voir où cette histoire peut vous mener, foncez. N'attendez pas la personne qui retournera votre cerveau en un clin d’œil ; vous risqueriez de vous priver de bien des histoires, car l'intensité peut venir avec le temps.

8. Les déceptions sont nombreuses

À l'amour comme à la guerre, il faut partir armée. Parfois, une histoire qui vous semblera bien partie se terminera du jour au lendemain sans que vous compreniez pourquoi. Même si ce schéma se répète, ne baissez pas les bras : toutes ces tentatives avortées finissent toujours par laisser place à quelque chose de plus solide.

9. Il n'y a pas de règles

Peut-être partez vous avec des principes qui vous semblent indiscutables : "Il/elle doit être comme ci, il/elle devra me parler comme ça, j'accepterai ci, je n'accepterai pas ça", etc. Finalement, vous vous rendrez vite compte que rien ne se présente comme vous l'imaginiez. Des choses qui vous apparaissaient inenvisageables peuvent devenir une routine. Vous serez peut-être charmée par des gens que vous n'auriez jamais pensé regarder. Des histoires qui semblaient vouées à un bel avenir peuvent devenir de tristes souvenirs.



En amour, rien ne peut être anticipé. Parfois, les gens se remettent ensemble. Parfois, ils se séparent sans que personne ne comprenne pourquoi. Des romances qui semblent bancales peuvent finir par trouver une stabilité. En bref : rien n'est écrit. Laissez-vous surprendre, par les autres et par vous-mêmes.

10. Personne ne comprend votre relation mieux que vous

Même si vous demandez conseil à vos amis lorsque votre vie amoureuse vous pose problème, gardez toujours à l'esprit qu'aucun d'entre eux ne vit ce que vous vivez. Vous vous connaissez, vous connaissez votre partenaire et vous savez très exactement ce qui se passe dans votre vie. Leurs opinions sont évidemment en prendre en compte, car vous aurez parfois besoin d'un œil extérieur sur votre relation pour prendre du recul, mais vous ne devez vous en remettre qu'à vous-même quand il s'agit de prendre une décision.

11. On ne rencontre pas quelqu'un tous les jours

Oubliez ce que le cinéma vous a fait croire : on ne tombe pas sur un flirt à chaque fois qu'on sort en boîte, qu'on trébuche en entrant dans le bus ou qu'on descend acheter du pain. Les rencontres importantes sont rares. C'est ce qui les rend si spéciales.



Ne pensez pas que vous devriez être constamment engagée dans une relation. Le fait que votre vie amoureuse connaisse parfois des périodes désertiques n'a rien d'anormal. Certaines cherchent à tout prix le frisson des rencontres, d'autres sont plus parcimonieuses. Il n'y a pas de norme et chacune doit avancer à son rythme.

12. Une rupture est une rupture

Les séparations arrivent pour une raison. Sauf très rares exceptions, la fin d'une relation n'est pas suivie d'une réconciliation. Et a priori, elle ne doit pas l'être. Même si vous réussissez à trouver un terrain d'entente, les mêmes problèmes risquent de finir par se poser de nouveau.



De même, ne laissez pas quelqu'un qui n'est pas sûr vous mener en bateau trop longtemps. Si vous êtes persuadée de vouloir construire quelque chose avec la personne que vous voyez, ne vous accommodez pas de ses incertitudes. Vous méritez quelqu'un qui veut de vous autant que vous voulez de lui/d'elle.

13. Être deux, c'est très rare

Pour reprendre une expression inusitée depuis au moins trois siècles, l'amour "ne pousse pas sur les arbres". Réunir tous les paramètres précédemment évoqués (timing, envie mutuelle, disponibilité...) relève quasiment du miracle. Et c'est normal : on ne peut pas tomber amoureuse tous les trois jours.



Laissez faire les choses sans essayer de trop provoquer le destin. Ne forcez rien ; vous risquez de perdre votre temps avec quelqu'un qui ne vous apportera pas ce que vous espérez.

14. Votre instinct est votre allié

Votre inconscient peut analyser bien mieux que vous ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Que votre pressentiment soit bon ou mauvais, il est probablement juste. Si vous sentez qu'une relation arrive à son terme, c'est que c'est probablement le cas. Si les choses ont l'air difficiles mais qu'une petite voix vous dit qu'il faut quand même tenter le coup, foncez. Vous aurez bien le temps de pleurer quand ce sera terminé.



Essayez de tout voir comme un cadeau. Les histoires, bonnes comme mauvaises, vous changent et vous font grandir. Vos goûts se précisent, vos désirs s'affûtent et, de plus en plus, vous savez ce que vous voulez. Rien n'est jamais perdu, et vos partenaires vous apprendront beaucoup sur vous-même.