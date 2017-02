publié le 07/02/2017 à 14:05

Toutes les rencontres amoureuses ne sont pas dignes d'une comédie romantique. Parfois, le rendez-vous était sympathique sans être bouleversant, la conversation était un peu laborieuse, les éclats de rire aux abonnés absents et son sourire n'a pas réussi à vous faire rougir. Pourtant, un premier date au bilan mitigé ne signifie pas qu'il n'y a pas matière à creuser.



Bien sûr, personne ne vous encourage à vous acharner sans raison. Si vous vous êtes franchement ennuyée ou que la personne en face de vous vous a fait regretter de ne pas avoir passé la soirée devant la télévision, ne vous obstinez pas pour rien. Mais si ce garçon ou cette fille, d'une manière ou d'une autre, a réussi à titiller (ne serait-ce qu'un peu) votre intérêt, persévérer n'est pas forcément peine perdue.

Parfois, il faut lire un livre assommant jusqu'à la dernière page pour réaliser qu'il s'agit d'un chef-d'oeuvre. Certaines personnes peuvent être l'équivalent humain d'une oeuvre littéraire pénible et c'est peut-être le cas de celle avec qui vous bu un verre. Voici 6 raisons de le/la rappeler, et de lui laisser une chance de vous surprendre.

1. Il y a des choses qui vous ont plu

Vous n'êtes pas transcendée mais vous n'êtes pas complètement indifférente non plus. Son travail, qu'il/elle a rapidement évoqué, a l'air intéressant, vous trouvez amusant qu'il/elle soit passionné(e) de cornemuse ou vous jugez certains de ses regards intrigants. Autant de petits détails insignifiants qui pourraient, à l'avenir, faire une énorme différence.



Il suffit de peu pour qu'un deuxième rendez-vous vaille le coup. Cette seconde rencontre peut aussi bien vous conforter dans l'idée que cette personne n'est pas faite pour vous comme elle peut vous donner envie d'en savoir plus. Qui sait ? Peut-être que dans trois ans, quand vous partagerez sa vie, vous raconterez à vos amis que le premier rendez-vous était ennuyeux mais que vous l'avez revu(e) quand même. Simplement parce qu'il/elle avait de belles mains.

2. La complicité peut s'acquérir avec le temps

Le cinéma vous a mal habituée : une belle rencontre, ce n'est pas forcément quelque chose qui commence par une chute à vélo en plein cœur de Montmartre ou un regard insistant de l'autre côté du bar. Parfois, l'amour commence avec un match Tinder et un premier rendez-vous en demi-teinte. Le frisson des premiers instants peut se faire ressentir après quelques semaines.



La complicité, comme la passion, peuvent venir avec le temps. Dommage, le premier rendez-vous n'était pas électrique. Génial, ça vous laissera peut-être le temps de construire quelque chose d'un peu plus stable.

3. Vous ne cherchez pas forcément l'amour de votre vie

Un rendez-vous n'a pas forcément vocation à vous faire trouver l'amour de votre vie. Ni même l'amour, d'ailleurs. Vous pouvez aussi revoir ce garçon ou cette fille simplement parce qu'une part de vous en a envie et que c'est sympa.



Encore une fois, n'allez pas revoir une personne qui vous ennuie profondément juste pour dire que vous l'avez revue. Mais si vous en avez envie, même un peu, vous auriez tort de vous en priver. Même si vous savez que vous ne passerez pas votre vie avec. Parce que les rendez-vous, c'est marrant.

4. Il/elle vous a renvoyé un message en premier

C'est un petit jeu tacite auquel toutes les personnes qui reviennent d'un premier rendez-vous se livrent : qui assumera la position de vulnérabilité qu'implique l'envoi du premier message ? Qui acceptera d'abandonner l'indifférence de rigueur et trahira l'intérêt qu'il porte à l'autre, ignorant tout de sa réaction ? Dans le cas présent, ça n'a pas été vous.



Il ou elle a envoyé un premier texto après votre rencontre. Même s'il s'agit d'un simple, "bien rentrée ?", vous savez que cette question apparemment anodine a pour but d'engager la conversation et que vous lui plaisez. Vous êtes en position dominante : rien que cela vous permet d'appréhender un second rendez-vous avec un peu plus d'assurance. Et puis, baisser les armes en vous recontactant en premier, c'est mignon, non ?

5. Vous n'êtes pas particulièrement courtisée en ce moment

Vous pourriez refuser de revoir ce garçon ou cette fille. Mais en même temps, ce n'est pas comme si vous crouliez sous les invitations amoureuses. Un deuxième rendez-vous, même s'il ne vous transporte pas de bonheur, pourrait être un bon moyen de mettre un peu de piment dans un quotidien un peu routinier. Ne serait-ce que pour vous booster l'ego : quelqu'un cherche à vous séduire, et c'est loin d'être désagréable.

6. Aucun de vos amis n'est disponible pour vous voir ce soir

Vous avez envoyé trois messages à trois personnes différentes mais toutes ont dû refuser votre invitation. Vous n'avez pas envie de rentrer chez vous mais la perspective d'aller au cinéma toute seule ne vous enchante pas non plus. Et si vous envoyiez un texto à cette personne ? C'est finalement l'occasion parfaite de retenter le coup et de voir si ce premier rendez-vous au bilan mitigé peut donner lieu à une deuxième rencontre agréable.



En plus, c'est lui/elle qui a envoyé le premier texto. Vous récompenserez ses efforts.

