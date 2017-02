publié le 21/02/2017 à 07:05

Quelque chose cloche. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus mais vous savez que votre relation amoureuse est dysfonctionnelle. Vous n'êtes pas tout-à-fait heureuse mais vous n'avez pas non plus l'impression qu'il y ait de quoi remettre votre couple en question. Et ce, même si tout le monde dans votre entourage semble essayer de vous faire passer le message.



Toutes les couples sont différents. Ce qui est un problème insurmontable pour l'un peut être une vague difficulté à rectifier pour l'autre. De fait, il n'y a pas de règle établie qui permette de distinguer une relation épanouie d'une histoire d'amour néfaste. Il existe cependant quelques signes qui permettent d'affirmer, presque assurément, que la personne avec qui vous partagez votre vie n'est probablement pas aussi investie que vous... et que vous êtes la seule à en payer le prix.

1. Toutes vos copines vous conseillent de le larguer

Cela ressemblerait presque à un complot. Toutes vos amies semblent s'être donné le mot pour vous convaincre de quitter votre moitié. Dès que vous évoquez votre relation, c'est la même rengaine : un festival d'yeux levés au ciel, de "c'est reparti" prononcés assez fort pour que vous les entendiez et de "oui, comme d'habitude quoi" exaspérés qui vous mettent en rogne autant qu'ils vous culpabilisent.

Vos amies ne peuvent pas savoir aussi bien que vous ce qui se passe dans votre couple. Vous êtes la seule à vivre votre histoire. Néanmoins, un regard extérieur peut, de temps à autres, apporter un éclairage et un recul sur une situation que vous n'arrivez pas à analyser. Ne vous braquez pas lorsque vos amies remettent en question le bien fondé de votre couple : écoutez ce qu'elles ont à dire, et essayez de voir votre relation depuis leurs yeux.

2. Vous vous surprenez à dire "Mais il/elle n'est pas comme ça avec moi"

Cela marche aussi avec "Il/elle est compliquée", "Il/elle n'est pas pareil quand on est tous les deux", "Mais il/elle est tellement gentil(le) parfois" ou encore "Vous ne pouvez pas comprendre". Si, elles peuvent très bien comprendre qu'elles ne vous reconnaissent plus et qu'elles vous voient vous accommoder d'une relation tout sauf satisfaisante.



Le fait que vous ayez constamment à justifier votre couple, en affirmant à vos copines qu'il existe tout un pan de cette relation qu'elles ne connaissent pas, ne prouve qu'une chose : tout ce qui transparaît de votre histoire d'amour, c'est de la négativité.

3. Vous gardez certains aspects de votre relation secrets

Vous savez déjà ce que vos proches vous diront : "Mais largue-le/la !" Alors, pour éviter une confrontation inutile qui risquerait de vous brouiller avec vos amis, vous préférez ne pas tout leur raconter. Pas la peine qu'ils sachent que votre partenaire vous a laissée poireauter toute une soirée sans répondre à vos textos ou que vous êtes tombée sur une conversation équivoque entre lui/elle et une autre que vous sur Messenger.



Si vous préférez passer ces événements sous silence, c'est parce que vous avez honte. Vous vous rendez bien compte que vous acceptez des choses inacceptables et vous n'avez pas envie d'affronter les regards accusateurs - et bienveillants - de vos amis. Alors vous vous taisez, et vous gardez pour vous ce qui vous rend triste.

4. Vous cherchez constamment à ne pas le/la froisser

C'est dans son tempérament : il/elle démarre au quart de tour dès que vous abordez un sujet qui fâche. Au lieu d'amorcer le dialogue sur les sujets qui vous tiennent à cœur, il/elle se braque et se mure dans un silence qui vous rend folle. De fait, vous vous retrouvez obligée de taire tout ce qui vous tracasse ou vous fait de la peine.



Cette tactique, si elle vous évite de frustrantes disputes, vous contraint aussi à constamment prendre sur vous. Finalement, il/elle a tout gagné : il/elle peut agir comme il/elle le souhaite, et vous ne lui demanderez pas de compte parce que vous savez que ça n'engendrera que colère et incompréhension. Alors vous réfrénez votre énervement.

5. Vous vous sentez seule

Vos amis ne vous conseillent que la rupture. Votre amant(e) ne prend pas compte de vos doléances. De toute part, votre point de vue n'est pas compris. Et ce n'est pas votre moitié qui vous aidera à aller mieux : sans même parler de vos sujets de discorde, il/elle ne semble jamais disposé(e) à écouter vos tracas ou à vous consoler lorsque quelque chose ne va pas.



Puisque personne ne vous comprend, vous vous sentez seule. Et le sentiment de solitude, c'est exactement l'inverse de ce que l'on est supposé ressentir lorsque l'on est en couple.

6. Vous avez l'impression de lui courir après

Plus les choses avancent et plus les bons moments passés avec lui/elle se font rares. Vous finissez par vous accrocher au souvenir d'un temps révolu où tout était tendre et drôle. Maintenant, votre moitié est de moins en moins disponible pour vous voir, il/elle ne vous prend plus dans ses bras lorsque vous regardez un film et a toujours l'air de mauvaise humeur.



Finalement, vous êtes en train de vous contenter des bribes d'intérêt qu'il/elle est disposé(e) à vous témoigner. Cela non plus n'échappe pas au regard de vos amies. Et s'il était temps de prendre au sérieux ce qu'elles vous disent depuis des mois ?

7. Vous faites passer vos impératifs après les siens

Puisqu'il/elle a toujours quelque chose à faire, vous finissez par vous plier en quatre pour réussir à trouver un horaire qui lui aille. Ce que vous semblez oublier, et qui semble ne pas trop l'inquiéter, c'est que vous aussi vous avez des choses à régler. Vous avez des amis à voir, des machines de linge à lancer, des dossiers à terminer pour le travail... Autant de choses que vous êtes obligée de reléguer au second plan pour vous assurer que vous pourrez le/la voir un peu.



Tous les efforts ne doivent pas être fournis par une seule personne. Votre partenaire, aussi, devrait pouvoir s'adapter à vos impératifs. Sinon, vous finirez par enrager.

8. Vous avez tenté plusieurs ultimatum

"J'en peux plus, je veux qu'on arrête". Plusieurs fois, vous avez dû jouer le tout pour le tout et amorcer une rupture pour l'obliger à se remettre en question. Une perspective qui l'a affolé, si bien que vous avez réussi à instaurer un changement dans la manière dont fonctionne votre couple. Pendant trois jours.



Une fois la frayeur de vous voir déguerpir passée, votre moitié a repris ses bonnes vieilles habitudes. Et plus le temps passent, plus vous vous sentez bête de le/la menacer de rompre, puisque vous savez que vous n'irez pas au bout de la démarche. L'enseignement à retenir de ces tentatives malheureuses, c'est qu'il/elle ne changera pas. Vous faites beaucoup d'effort et ruinez votre moral, et malgré toutes les excuses que vous réussissez à lui trouver, c'est vous qui pâtissez de la situation.