publié le 16/01/2017 à 14:00

Vous n'avez pas fini d'entendre parler du "hygge", ce concept danois derrière lequel se cache tout un art de vivre. Présent dans tous les domaines de la vie quotidienne (à la maison, au travail, dans la cuisine ou en week-end entre amis), le hygge s'expérimente plus qu'il ne s'explique. S'il ne se traduit pas, on le rapproche généralement du "cocooning" à l'anglo-saxonne et, bonne nouvelle, on peut l'adapter sans difficulté à nos habitudes françaises. À nous les jeux de société entre potes, éclairés à la lueur de quelques bougies stratégiquement disposées aux quatre coins de la pièce.



Ce concept fait fureur dans le monde entier et chacun essaie de l'appliquer à son échelle. Le but : devenir aussi heureux qu'un Danois. À la ville comme à la maison, tout peut être hygge. Même une nuit d'amour sous les draps. Suivez le guide pour un moment sensuel dans les bras de votre partenaire.

Un éclairage tamisé

Le bonheur se cache-t-il dans une simple bougie ? C'est ce que semble nous dire les Danois avec leur hygge national. Les habitants les plus heureux au monde en raffolent et en allument partout. Sur leur lieu de travail, dans les écoles et chez eux bien sûr.

Quelques bougies disposées ici et là transformeront votre chambre en un lieu douillet et chaleureux. Rien de tel qu'un éclairage tamisé pour deviner les formes de son partenaire et laisser le charme opérer. Attention toutefois à ne pas vous endormir sans avoir éteint vos bougies. Un incendie serait vite mal venu.

Une ambiance musicale étudiée

Comme Internet fait bien les choses, il existe déjà sur YouTube et n'importe quelle plateforme de streaming des playlists labellisées "hygge". Leur contenu ? Des chansons qui viennent du froid, teintées de folk et de douceur. Vous savez, le genre de musique que l'on aime écouter un dimanche pluvieux et qui accompagneront la sensualité de vos ébats amoureux.

Des peaux de bêtes et une cheminée

L'idéal pour une nuit d'amour 100% hygge ? Prendre ses quartiers dans un chalet, perdu dans les montages. Des (fausses) peaux de bêtes sur le sol, un plaid comme unique couverture, un feu qui crépite dans la cheminée et une tempête de neige qui sévit à l'extérieur... Voilà le décor idéal pour passer dans les bras de votre partenaire la nuit d'amour la plus hygge qui soit.

Un partenaire qui vous fait vibrer

Le hygge est un concept très social. À la différence du "cocooning" qui renvoie au bonheur de la solitude (en compagnie d'un bon bouquin ou d'un beau film, par exemple), l'art de vivre des Danois implique la famille et les amis.



Dans vos draps, impossible de passer un moment hygge avec un inconnu ou un coup d'un soir. Votre partenaire doit vous faire vibrer : les papillons dans le ventre, le cœur qui bat un peu plus fort, les regards qui en disent beaucoup sur ses sentiments, voilà ce qui fera de cette nuit un moment parfait.

Une huile de massage parfumée

Les odeurs, une madeleine de Proust, l'odorat a un pouvoir fort et les Danois l'ont bien compris. Pour réveiller le vôtre, pensez à glisser près de vos draps une huile de massage aux huiles essentielles de votre parfum préféré.

Une matinée gourmande et sucrée

Parce que le hygge est un mode de vie qui ne se termine jamais, pensez à la fin de votre nuit. Prévoyez pour le lendemain matin des douceurs gourmandes et sucrées : un jus d'orange, un pain au chocolat, un cake fait-maison, tout est possible, du moment que vous fassiez plaisir à vos papilles gustatives.