"Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine..." Cette seule phrase suffit à donner des frissons à des générations de fans Star Wars. Depuis 1974, la saga créée par George Lucas passionne. Et avec le rachat de la franchise par Disney en 2012, elle est de retour avec une nouvelle trilogie démarrée avec Le Réveil de la Force (épisode 7), suivie par Les Derniers Jedi (épisode 8).



L'aventure qui a dévoilé les personnages de Rey, Kylo Ren, Snoke ou encore Finn et la capitaine Phasma s'achèvera donc avec Star Wars 9. Si le titre officiel n'a pas encore été dévoilé, certaines informations concernant la réalisation de cet ultime épisode ont déjà été communiquées.

De quoi augmenter l'impatience du public avant la sortie du film. Entre le début du tournage et les annonces de casting, RTL Super fait le point sur ce qu'on sait déjà de Star Wars 9.

J.J. Abrams à la réalisation

Après l'éviction de Colin Trevorrow (Jurassic World, Jurassic World : Fallen Kingdom) pour des raisons encore floues, c'est J.J. Abrams qui a été choisi pour l'épisode 9. Le réalisateur, déjà aux commandes du Réveil de la Force (épisode 7) coécrira le scénario de cet épisode avec Chris Terrio, qui a notamment écrit Batman V Superman et Justice League.

En février dernier, J.J. Abrams a fait une annonce qui a réjoui les fans de la galaxie très très lointaine : "Nous avons un scénario, ce qui est très important pour moi. Et nous commencerons à tourner fin juillet [2018]. Je n'ai pas toujours eu la chance d'avoir un script en avance. Je l'ai écrit avec Chris Terrio, qui est un génie et je passe un très bon moment".

Le film sortira le 18 décembre 2019

Au départ annoncé pour le 24 mai 2019, Star Wars 9 sortira le 18 décembre 2019, le même mois que les précédents épisodes : 6 décembre 2015 pour Star Wars 7 et 13 décembre 2018 pour Star Wars 8. Le changement de date s'explique sûrement par la réécriture du scénario de Star Wars 9 par J.J. Abram.



Certain(e)s se demandent déjà quand pourrait sortir un premier teaser du film. Selon le dernier calendrier Star Wars par rapport aux précédents épisodes, on pourrait espérer de premières images exclusives vers avril 2019, probablement lors de la Star Wars Celebration, le plus grand rassemblement de fans Star Wars au monde. Le trailer de Star Wars 8 avait été diffusé à cette période tout comme celui de Rogue One, le premier spin-off de la franchise.

Daisy Ridley, Adam Driver... Le casting originel confirmé

Sans surprises, les héros et héroïnes principaux des épisodes 7 et 8 seront bien au casting de l'épisode 9. Daisy Ridley (Rey), Oscar Isaac (Poe Dameron), John Boyega (Finn) et Adam Driver (Kylo Ren) clôtureront ensemble la nouvelle trilogie démarrée en 2015. Le quatuor sera accompagné de Domhnall Gleeson (Général Hux) et Kelly Marie Tran (Rose Tico), sans oublier Chewbacca (Joonas Suotamo), C3-PO (Anthony Daniels), BB-8 et R2-D2 (Jimmy Vee). On ne sait pas encore si Lupita Nyong’o (Maz Kanata) sera aussi au casting.



Lors d'un entretien pour EW, Mark Hamill a confié qu'il espérait le retour de la capitaine Phasma (Gwendoline Christie) : "Je pense qu'elle va survivre [après sa chute pendant son combat contre Finn]. Elle tombe à travers les flammes et atterrit sur un gros tas d'ordures". Concernant d'autres "retours" : on peut on peut lire de nombreuses théories sur des forums de fans sur Snoke (Andy Serkis) et Luke Skywalker... Mais, il faudra encore patienter avant d'en savoir plus.

John Boyega (Finn) annonce "une guerre totale"

Grâce à John Boyega, qui incarne l'ex Stromtrooper Finn aux côtés de Rey et Poe Dameron, on apprend que le casting a déjà reçu "une note" pour que les acteurs et actrices commencent à s'entraîner avant le début du tournage en juillet prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet s'annonce sportif !



"Je vais prendre quelques vacances avant [le début de son entraînement], parce que je pense que l'épisode 9, indépendamment de la direction que va prendre l'histoire que je n'ai pas encore lu, va être une guerre totale. Je sais donc que je vais devoir m'entraîner pour cela", a confié l'acteur.

Ce pourrait être le dernier "Star Wars" de John Williams

Le compositeur légendaire de la saga Star Wars qui a signé les plus grandes symphonies intergalactiques dont La Marche impériale devrait prendre sa retraite. Lors d'une interview pour la station de radio californienne KUSC en mars dernier, le musicien âgé de 86 ans a admis que Star Wars 9 pourrait être son dernier film. "Nous savons tous que J.J. Abrams est en train de préparer [le prochain Star Wars], que je vais faire avec lui et j'ai très hâte". Il poursuit : "Cela vient compléter une série de neuf films, ce qui est amplement suffisant pour moi".

Il n'y aura pas de version numérique de Carrie Fisher

Après son décès brutal en décembre 2017, l'avenir de la Générale Organa dans l'épisode 9 était un mystère. Une première rumeur, rapidement démentie par Disney, annonçait qu'elle réapparaîtrait en images de synthèse dans le film. Une autre était lancée par son frère, Todd Fisher, annonçant que Carrie Fisher serait bien au casting de Star Wars 9, avec "des images existantes" de Leia pour éviter l'utilisation des images de synthèse.



C'est finalement Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm qui mis un terme au débat via la chaîne américaine ABC avant la sortie des Derniers Jedi : "Nous verrons beaucoup Carrie dans l'Épisode 8, mais malheureusement, elle ne sera pas dans l'Épisode 9", a clarifié la présidente.

Un nouveau rôle féminin au casting ?

Selon le média américain Digital Spy, J.J. Abrams chercherait "une actrice entre 40 et 50 ans" pour incarner un rôle important dans Star Wars 9 sous le nom de code "Mara". Un prénom lié au personnage de Mara Jade, des livres de l'univers Légendes de la saga, considérés comme non-officiel. Celle-ci a travaillé au départ pour l'Empereur avant de se repentir. Elle devient une Jedi et l'épouse de Luke Skywalker.



Nombreuses sont les rumeurs affirmant que Mara Jade pourrait donc être aussi la mère de Rey, ce qui expliquerait pourquoi la jeune femme est si sensible à la Force. Même si Kylo Ren a révélé dans Les Derniers Jedi que les parents de la jeune femme n'étaient "que" des anonymes de la planète Jakku, enterrés au cimetière communautaire, J.J. Abrams pourrait changer l'identité de ces derniers, comme l'a suggéré Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8. Le prochain film est loin d'avoir livré tous ses secrets.