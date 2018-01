publié le 03/01/2018 à 13:38

The Imperial March, Battle of the Heroes, le thème principal de Star Wars... Derrière ces musiques qui font vibrer le public depuis 40 ans, un seul homme : John Williams. À 85 ans, il est l'un des compositeurs les plus respectés et adoubés au monde. Il notamment collaboré aux principaux classiques de Steven Spielberg et George Lucas.



En 2018, l'Américain signera le thème musical de Solo : A Star Wars Story, le spin-off consacré à la jeunesse du plus célèbre contrebandier de la galaxie. C'est dans un entretien accordé au magazine Variety que le compositeur aux 5 oscars a annoncé la bonne nouvelle.

"Il est prévu que j'écrive un thème pour Han Solo, et que John Powell compose la bande originale, ce qu'il fera brillamment. Je l'offrirai à John et à Ron Howard [le réalisateur du spin-off] et si tout le monde est content, je serai content", a expliqué John Williams au média américain.

Le compositeur a récemment signé la bande-originale des Derniers Jedi, qui est en tête du box-office mondial depuis sa sortie il y a quelques semaines. Même si Disney renouvelle la saga, qui a fêté ses 40 ans au printemps dernier, l'entreprise ne perd pas de vue qu'il faut toujours contenter les fans. Et qui de mieux que John Williams pour satisfaire leurs oreilles ?