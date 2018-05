Emilia Clarke Shows Off Her Embarrassing Wookiee Impression

La Reine des Dragons se transforme en wookie. Emilia Clarke, l’interprète de Daenerys Targaryen de la série Game of Thrones, à l'affiche de Solo : A Stars Story, le spin-off Star Wars dédié à la jeunesse de Han Solo, a livré une prestation hilarante sur le plateau de Jimmy Fallon.



Emilia Clarke, qui incarne Qi'ra, une amie d'enfance de Han Solo dans le spin-off de Ron Howard, a tenté de reproduire le célèbre cri de Chewbacca. Pour y parvenir, Jimmy Fallon lui demande de retranscrire deux répliques de Solo : "On est prêt à passer en vitesse lumière" et "Attention ! Un Star Destroyer [vaisseau de l'Empire] approche !" en langage wookie.

Un exercice fastidieux (le langage de Chewbacca n'est pas à la portée de tout le monde) pour Emilia Clarke, qui se moque d'elle-même en riant à gorge déployée sous les applaudissements du public.