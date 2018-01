"Star Wars 9" : les folles théories sur le retour de Snoke

publié le 27/01/2018 à 08:00

Que vous soyez Jedi ou Sith, si vous n'avez pas encore vu Star Wars 8, il est préférable de passer votre chemin, car la suite du papier contient des spoilers sur Les Derniers Jedi.



Et si Snoke n'était pas mort ? L'idée commence à faire son chemin sur les forums de fans Star Wars, un mois après la sortie des Derniers Jedi. Pourtant, la scène finale du soi-disant grand méchant de cet épisode est on ne peut plus clair : Kylo Ren coupe en deux son ancien maître avec son sabre laser.

Telle une poupée de chiffon, Snoke tombe de son siège et le réalisateur Rian Johnson nous offre une formidable vue sur son visage cicatrisé contre terre.

Difficile de croire à son potentiel retour pour Star Wars 9, réalisé par J.J. Abrams et qui terminera la nouvelle saga démarrée par Le Réveil de la Force. Vous aussi vous avez du mal à le croire ? Attendez de découvrir les théories les plus folles relayées par le média américain Screen Rant.

Snoke a pris possession du Général Hux

Le corps de Snoke a beau avoir été coupé en deux, il a pu réincarner son esprit dans le corps du général colérique. Cela lui permettrait de garder un oeil sur Kylo Ren et surtout de continuer à tout mettre en oeuvre pour détruire Rey et les rebelles.



Mais dans les épisodes Star Wars, on n'a encore jamais vu un cas de réincarnation par la Force, même si l'encyclopédie de la saga explique qu'elle est possible grâce à la Magie Sith... En partant du principe que cette théorie est réalisable, pourquoi Snoke choisirait Hux au lieu de Kylo Ren ou Rey ? Ils sont plus puissants que le Général et à même d'utiliser la Force...

Il serait le Premier Jedi et donc invincible

Vous vous souvenez du bassin qui se trouve sur la planète Anch-To ? Et bien selon un internaute, qui se base sur le livre de Star Wars The Last Jedi The Visual Dictionary, la mosaïque du bassin cacherait l'image du Premier Jedi en train de méditer entre le Côté Lumineux et Obscur de la Force.



Pour un internaute de Reddit, on y reconnaîtrait Snoke. Il serait donc à l'origine de l'Ordre Jedi, et donc suffisamment puissant pour revenir dans Star Wars 9, même après avoir été sabré en deux.

La connexion entre Rey et Kylo, la preuve qu'il est vivant

C'est l'un des éléments forts de l'intrigue des Derniers Jedi : Rey et Kylo peuvent communier grâce à la Force. On apprend finalement que c'est Snoke qui est à l'origine de cette connexion pour manipuler le duo. Mais force est de constater qu'après sa mort, Rey et Kylo Ren sont toujours en contact.



Pour un internaute du forum Reddit, c'est la preuve irréfutable que Snoke est encore bien vivant et qu'il peut toujours interagir avec Kylo Ren et Rey grâce au Côté Obscur. Néanmoins bien que les deux protagonistes soient très puissants, ils représentent "la Force brute" et n'auraient donc pas besoin d'une Force "extérieure" pour communiquer.

Il n'était pas vraiment dans la salle du trône

Le Suprême Leader Snoke entouré de sa garde prétorienne Crédit : capture d'écran YouTube

Accrochez-vous bien pour cette théorie lancée par le youtubeur Star Wars Theory. Ce dernier affirme que Snoke n'est pas vraiment dans la salle du trône en compagnie de Rey et Kylo Ren.



Ce ne serait qu'une projection des nombreux corps qu'il possède et dont il peut se servir grâce à sa maîtrise du Côté Obscur. Le youtubeur se base aussi sur les révélations du livre Star Wars The Last Jedi: The Visual Dictionary qui indique que Snoke peut projeter sa forme sur de très longues distances.



On l'a vu avec Luke, alors pourquoi pas avec Snoke ? Sauf que la forme de Luke projetée sur Crait ne peut être tuée par Kylo Ren, alors que celle du Suprême Leader est bien coupée en deux. Il est donc difficile de penser qu'il n'était pas vraiment dans la salle du trône.