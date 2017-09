publié le 12/09/2017 à 16:47

"On prend les mêmes et on recommence". C'est bien le nouveau mantra de Disney et Lucasfilm qui viennent d'annoncer que J. J. Abrams de Star Wars 7 coécrira et réalisera Star Wars 9. Le cinéaste remplace au pied levé Colin Trevorrow, renvoyé il y a une semaine pour "différends créatifs". Selon les dernières rumeurs, Rian Johnson de Star Wars 8 était en lice pour prendre la relève, mais il a confié dans une interview qu'il n'avait pas l'intention de s'atteler au projet. Star Wars 9 a donc enfin trouvé son réalisateur, pour le plus grand bonheur des fans.



"Avec Le Réveil de la Force, J. J. Abrams a livré tout ce que nous pouvions espérer et je suis très heureuse qu'il revienne pour clore cette la trilogie", a confié Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm au site Star Wars.



J. J. Abrams est un réalisateur respecté dans le milieu avec de grosses productions et séries qui ont marqué de nombreux fans. Star Wars 7 a su séduire un nouveau public de la galaxie très très lointaine et rassembler les fans de la saga originelle.