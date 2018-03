New The Last Jedi Deleted Scene, Star Wars Rebels Says Goodbye, and More!

publié le 08/03/2018 à 14:10

Si le combat entre Finn et Phasma de Star Wars 8 vous déçu(e)s, voilà de quoi vous réjouir. À l'approche de la sortie du DVD et du Blu-Ray des Derniers Jedi (20 avril), la chaîne YouTube de Star Wars dévoile une séquence entre l'ex-Stormtrooper et l'énigmatique capitaine du Premier Ordre, lors de leurs retrouvailles musclées. Les deux personnages ne se sont pas recroisés depuis la fin de Star Wars 7, où Finn décide de jeter la Capitaine dans le vide-ordures de la base du Premier Ordre. Cette dernière ne manque pas de le rabaisser, augmentant la rage de Finn envers son ancienne supérieure.



Dans le film projeté en salles, le combat dure quelques secondes et se termine par la chute de la capitaine sous des décombres. En réalité, Phasma, incarnée par Gwendoline Christie de Game of Thrones, devait revenir à la charge.

Cette scène coupée donne une toute nouvelle dimension à la relation entre Finn et la capitaine Phasma. Alors que cette dernière crie à Finn qu'il est un traître, il ne se laisse pas démonter. L'ex-Stormtrooper reproche à son ancienne cheffe d'avoir choisi de se battre pour le Premier Ordre et empêché la Résistance de détruire leur arme... Pour Finn, c'est Phasma qui est, en réalité une traîtresse, car elle ne s'est pas battue pour sa cause. Lui, au contraire, a embrassé pleinement le combat de l'Alliance.