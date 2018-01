Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

publié le 06/01/2018 à 07:30

Si vous n'avez pas encore vu Les Derniers Jedi ou que vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'épisode 9, nous vous conseillons de changer la destination de votre X-Wing, car la suite du texte est généreuse en spoilers.



C'était l'une des révélations les plus attendues de Star Wars 8 : les origines de Rey. Des mois que les fans se demandent qui peuvent être ses parents. Forcément un Jedi tant son pouvoir de la Force est immense... Et pourtant, contre toute attente, Rian Johnson a choisi des parents anonymes pour son héroïne.

Un couple de Jakku, qui a échangé sa fille contre de la boisson et qui repose dans le cimetière communal de la planète désertique. Une triste réalité (révélée par Kylo Ren) que Rey a dû mal à accepter.

Et si la vérité était autre ? La question n'est pas si absurde, puisque Rian Johnson a confié dans différentes interviews que l'identité des parents de Rey pourrait changer pour Star Wars 9. "Tout est possible, je n'écris pas le prochain film. J.J. Abrams et Chris Terrio s'en chargent", explique-t-il à CinemaBlend lorsque le journaliste lui demande si Rey a bien des parents anonyme de Jakku.

Le débat est relancé pour "Star Wars 9"

Interrogé par Collider, Rian Johnson a aussi expliqué que "Kylo Ren ne ment pas à Rey. C'est ce qu'il a vu et elle a l'air de le croire". Mais, cela ne pourrait empêcher J.J. Abrams [réalisateur de Star Wars 9] de changer la donne et de lier l'héroïne aux Skywalker ou aux Kenobi, comme le prédisaient les théories.



D'ailleurs, Rian Johnson a glissé une référence à Obi-Wan Kenobi lors de son interview avec le Huffington Post américain, toujours à propos des parents de Rey.



"Il faut garder en tête le discours d'Obi-Wan Kenobi qui expliquait que 'tout est une question de point de vue' (dans l'épisode 6, quand il explique à Luke que Vador a bien tué Anakin, son père, ndlr). ll faut toujours prendre en compte le contexte dans lequel une information est donnée. C'est pour cela que dans mon scénario cette révélation avait tout son sens d'un point de vue dramaturgique au moment où elle était révélée", conclut-il.

Le débat autour des origines de Rey est donc loin d'être terminé et il faudra s'armer de patience pour découvrir si J.J. Abrams a décidé de revenir sur la version proposée par Rian Johnson.