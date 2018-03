publié le 03/03/2018 à 08:10

Star Wars 8 n'a pas dévoilé tous ses secrets au cinéma. Le 6 mars prochain paraîtra aux Etats-Unis le roman consacré au film de Rian Johnson. Le réalisateur a d'ailleurs travaillé sur le livre avec l'auteur Jason Fry. Une partie de l'histoire des Derniers Jedi a réussi à fuiter le site Fansided, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est déjà riche en révélations ! Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus ou que vous n'avez pas encore vu Star Wars 8, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.





Si vous êtes encore déçu(e)s par l’intrigue de Star Wars 8, sachez que le roman devrait vous consoler. Comme on l'apprend sur certains médias outre-Atlantique comme Screen Rant, l'histoire écrite par Jason Fry avec Rian Johnson donne de nombreux détails sur l'histoire de Luke, le passé de Snoke, ou encore la relation de Rey et Kylo Ren. Des thèmes qui ont été peu voire pas abordé dans le long-métrage, jusqu'au 6 mars prochain, lors de la sortie du livre aux États-Unis.

1. Rey a été conçue par la Force cosmique

Saura-t-on vraiment un jour qui est Rey ? Dans le film, on a découvert qu'elle est en réalité la fille d'un couple d'ivrognes de Jakku. Mais, après la sortie des Derniers Jedi, Rian Johnson a révélé que l'identité des parents de Rey pourrait changer dans Star Wars 9, si le réalisateur J.J. Abrams en décidait autrement. Et maintenant, voilà qu'on découvre que Rey est née grâce à la Force cosmique, c'est-à-dire la volonté de l'univers.

Un terme que les fans de la série Clone Wars ont pu croiser puisqu'on découvre que la Force peut être classée en deux catégories : la Force telle qu'on la voit est l'énergie de la Vie et la Cosmique dépend de l'Univers. Ainsi, la naissance de Rey est la même qu'Anakin Skywalker : les deux personnages n'ont pas de père, mais bien une mère et ils ne forment presqu'un(e) avec la Force.

2. Luke avait prévu depuis longtemps de brûler les textes de l'Ordre Jedi

Rongé par la culpabilité de son échec face à Kylo Ren, Luke Skywalker décide de brûler les textes de l'Ordre Jedi. Ils sont sauvés in extremis par Rey, qui les emporte avec elle à bord du Faucon Millenium, avant que Yoda détruise l'arbre sacré où se trouve les manuscrits. Dans le roman, on apprend qu'en réalité Luke comptait les brûler depuis un moment. C'est seulement parce que Rey se montre insistante sur la formation Jedi, qu'il décide de reporter son plan. Mais, lorsque la jeune femme décide de quitter Anch-To pour rejoindre Kylo Ren et le "sauver" du Côté Obscur, Luke souhaite reprendre son idée de départ.

3. Kylo Ren voulait sauver sa mère Leia

C'est une image de la bande-annonce qui avait fait trembler les fans de Star Wars. Kylo Ren hésitait à tirer sur le vaisseau de sa mère, après avoir tué son père Han Solo dans Star Wars 7. Il se ravise finalement, mais ses chasseurs se chargent de faire exploser le vaisseau de Leia qui parvient à s'en sortir grâce à sa Force.



Dans le roman, on apprend que le jeune homme refuse de tirer parce qu'il sent que sa mère n'est pas en colère contre lui. Plus encore, il aurait voulu utiliser sa propre Force pour arrêter les missiles, mais parce que tout se déroule trop rapidement, il n'y arrive pas.

4. Luke et Snoke ont été connectés par la Force

C'est une révélation improbable et pourtant elle existe bien. Luke a réussi à être connecté à Snoke grâce à la Force des années après les événements du Retour du Jedi (épisode 6). Mais, le Jedi n'aurait pas senti le Coté Obscur du Suprême Leader selon la description de Fansided. Luke a pu entrer en contact avec Snoke, car ce dernier en savait beaucoup plus que quiconque (de vivant) sur la Force, notamment grâce à ses explorations dans les Régions inconnues.

5. Rey ressent "les sentiments" de Kylo Ren

Depuis Star Wars 7, nombreux et nombreuses sont les fans à espérer une histoire d'amour entre Kylo Ren et Rey. Le duo partage la même Force et se retrouve connecté par cette puissance dans Star Wars 8. Certes, Snoke les manipule tous les deux pour capturer Rey, mais force est de constater qu'ils arrivent encore à communiquer après la mort du Suprême Leader.



Si le film a une certaine ambiguïté sur la relation de Rey et Kylo Ren, le roman continue d'en ajouter. On peut lire que lorsque le duo se trouve dans l'ascenseur pour se rendre dans la salle de Snoke, "Rey réalise que les sentiments de Kylo sont inconstants vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis d’elle". Kylo pourrait donc avoir des sentiments amoureux pour Rey, mais il ne serait pas prêt de les assumer.

THIS IS MY FAVORITE GIF EVER pic.twitter.com/VDMjJBhN4l — SABRINA! (@lgbtjbarnes) 14 janvier 2018

6. Palpatine "connaissait" Snoke

L'Empereur incarné par Ian McDiarmid au cinéma était au courant de l'existence de Snoke. Avant sa mort dans Le Retour du Jedi (épisode 6), Palpatine / Dark Sidous a en effet senti l'existence de Snoke grâce à la Force, comme Snoke a pu sentir un réveil de la Force probablement par Rey dans Star Wars 7. Mais, Palpatine n'a pas réussi à identifier ce qu'il ressentait et n'a donc pas rencontré Snoke. Si Palpatine avait découvert qui était Snoke et ce qu'il comptait faire (créer le Premier Ordre, entre autres), il l'aurait sûrement éliminé, car Snoke aurait été un adversaire du pouvoir de l'Empereur.