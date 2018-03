publié le 27/12/2016 à 18:58

Carrie Fisher, la légendaire Princesse Leia dans la galaxie fort fort lointaine de Star Wars, est décédée mardi 27 décembre à 8h55 du matin, à Los Angeles, apprend-t-on dans un communiqué émis par le porte-parole de sa famille, au nom de sa fille, Billie Lourd, et d'abord publié sur le site du magazine People. Elle avait 60 ans, et était en pleine tournée promotionnelle pour son autobiographie, The Princess Diarist.





"Elle était aimée par le monde entier et elle nous manquera profondément, dit le communiqué. Notre famille tout entière vous remercie pour vos pensées et vos prières." L'actrice avait subi une crise cardiaque "massive" lors du vol qui la ramenait de Londres, le 23 décembre. Plusieurs minutes avaient été nécessaires pour la réanimer, et elle avait ensuite été hospitalisée à l'hôpital UCLA Medical Center. Le 27 décembre, sa mère avait donné des nouvelles rassurantes. Carrie Fisher était née en 1956 à Beverly Hills, d'un père chanteur, Eddie Fisher, et d'une mère actrice, Debbie Reynolds. Elle laisse derrière elle une fille, Billie Lourd, actrice âgée de 24 ans, et une pléïade de collaborateurs endeuillés.

Éternelle princesse Leia

Carrie Fisher est surtout connue pour avoir incarné la vaillante princesse Leia dans la première trilogie de la saga de science-fiction Star Wars, sortie entre 1977 et 1983, aux côtés de Harrison Ford et Mark Hamill. En 2015, elle s'était à nouveau glissée dans la peau de la fille de Dark Vador, pour Star Wars : le Réveil de la Force, le septième épisode, commençant une nouvelle trilogie.

Sa coiffure avec les cheveux tressés en forme de macaron de chaque côté de la tête, son regard déterminé, sa répartie à toute épreuve ont rendu culte le personnage de Leia, au point de se confondre avec son interprète. Carrie Fisher a toujours été associée à la soeur jumelle de Luke Skywalker, auprès duquel elle a rétabli le Bien dans la Galaxie, venant à bout du diabolique Dark Vador et de son Empire maléfique.



> Remembering Carrie Fisher Through Her Best Princess Leia Moments (RIP 10/21/56 - 12/27/16)

Jouer ce personnage de femme forte a été une chance inouïe pour Carrie Fisher, qui avait fait ses premiers pas d'actrice au théâtre. Leia Organa a bousculé les codes de la science-fiction, montrant qu'un personnage féminin peut y faire autre chose que de la figuration. Si son frère se bat au sabre laser, son arme de prédilection est le pistolet blaster. Elle est aussi une femme politique de haut rang, représentante d'Alderaan au Sénat impérial dès l'âge de 18 ans, suivant les traces de son père adoptif, l'ancien sénateur Bail Organa, l'un des fondateurs de l'Alliance rebelle.



Une vie discrète en-dehors de "Star Wars"

Du trio d'acteurs ayant porté la première trilogie Star Wars, seul Harrison Ford a réussi à s'en affranchir, avec la carrière qu'on lui connaît. De son côté, Carrie Fisher est toujours restée attachée, dans l'imaginaire collectif, à son personnage de Leia Organa. Après cette aventure intergalactique, l'actrice n'a eu aucun autre rôle marquant. Le reste de sa carrière s'est résumé à des apparitions, pourtant dans des films renommés comme Harry Rencontre Sally. Elle fait aussi plusieurs caméos, dans Austin Powers (1997), Scream 3 (2000) ou encore Charlie's Angels 2 (2003).





À côté, Carrie Fisher s'est illustrée pendant plusieurs années en tant que script doctor, ce travail de l'ombre consistant à apporter des améliorations à des scénarios. Elle a ainsi réécrit certains de ses propres passages dans L'Empire contre-attaque. Par la suite, elle a notamment travaillé sur les films Hook et Sister Act, avec en tête la volonté de "proposer des personnages féminins intelligents et de meilleures scènes d'amour".

Carrie Fisher's handwritten EMPIRE STRIKES BACK dialogue changes.

What an amazingly multitalented woman. pic.twitter.com/3R4PiyOvF1 — WILL McCRABB (@mccrabb_will) December 24, 2016

Mais Carrie Fisher a aussi su rebondir en-dehors du grand écran, signant des romans en partie autobiographiques, dont Bons baisers d'Hollywood (1987), qu'elle avait adapté en scénario pour un film sorti en 1990, avec Meryl Streep à l'affiche. Elle a aussi écrit un one-woman show sur sa vie, Wishful Drinking.



Une star sans tabou

Carrie Fisher était aussi appréciée pour son franc-parler plein d'humour et d'autodérision, et son énergie à toue épreuve. Lorsqu'elle a eu son attaque cardiaque, le 24 décembre, elle était en pleine promotion pour son autobiographie, The Princess Diarist. Dans ses pages, elle révèle avoir eu une liaison de 3 mois avec son compagnon légendaire à l'écran, Harrison Ford. "C'était tellement intense, avait confié l'actrice de 60 ans au magazine People. C'était Han et Leia durant la semaine, et Carrie et Harri­son durant le weekend." Elle avait 19 ans à l'époque, lui 33, et était marié et père de 2 enfants.





Les deux acteurs se sont retrouvés 38 ans plus tard sur le tournage de Star Wars 7 : le Réveil de la Force. "On n'a pas reparlé du passé. J'avais quand même remarqué un couple et ils avaient une grande différence d'âge. Je lui ai montré et il a répondu : 'J'espère que ça se passera bien pour eux'. C'est la seule fois où nous avons abordé le sujet", a-t-elle relaté dans une interview au Guardian.



Dans les colonnes du journal britannique, Carrie Fisher avait d'ailleurs débuté cette année une chronique intitulée "Advice from the dark side", "Conseils depuis le côté obscur." Elle y répondait aux questions intimes des lecteurs. La dernière fois qu'elle a pris la plume, c'était le 30 novembre 2016, pour apporter sa lumière sur un sujet qu'elle ne connaît que trop bien : les troubles mentaux. En effet, l'actrice n'a jamais caché souffrir de bipolarité, tout comme elle n'a jamais dissimulé les épisodes difficiles qui ont jalonné sa vie.

Les drogues me donnaient l'impression d'être normale Carrie Fisher Partager la citation





Carrie Fischer a commencé à consommer des drogues dures sur le plateau de Star Wars, à la fin des années 70. Sa consommation d'abord récréative a fini par tourner à l'addiction, dont elle parle dans le best-seller Bons baiser d'Hollywood. Sa consommation de drogues était aussi une réponse à ses troubles bipolaires. "Les drogues me donnaient l'impression d'être normale", avait-elle dit dans le magazine Psychology Today en 2001.



"De manière très drôle - après toutes les addictions au drogue, le mariage, la maladie mentale, le divorce, et le traitement de choc, et le coeur brisé, et la maternité, et l'enfance, et le voisinage et les gens en général - j'ai fini par être (à près de 70 ans) une personne plutôt heureuse (allez comprendre pourquoi)", écrivait-elle dans sa première chronique pour le Guardian. Il y a un an, elle s'était agacée des commentaires sur son physique, lorsque sa participation à Star Wars 7 : le Réveil de la Force l'a remise au centre de l'attention médiatique.