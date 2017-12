publié le 29/12/2017 à 15:09

Audiences records, polémiques, retours réussis de certains programmes... L'année 2017 aura été riche du côté de la télévision. À commencer par les 15,1 millions de téléspectateurs qui ont suivi le débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.



Le spectacle des Enfoirés a lui beaucoup fédéré avec plus de 10 millions de fidèles sur TF1. France 2 a battu un record d'audience grâce à La Famille Bélier avec 7,5 millions de téléspectateurs. Sur France 3, c'est la série policière Capitaine Marleau qui a séduit avec pas moins de 6,8 millions de téléspectateurs, et 8 millions en comptant le replay.

Il faut souligner que les fictions françaises ont, cette année, fait nettement mieux que les fictions américaines. C'est un secteur qui s'est très bien porté avec des programmes comme L'Emprise sur TF1, La Consolation de Flavie Flament sur France 3, Les Petits Meurtres sur la Deux, et toujours le succès de Scènes de Ménages sur M6 avec 4 millions de personnes qui suivent chaque soir ces couples devenus cultes.

L'Amour est dans le pré s'inscrit comme le miracle de l'année 2017. Alors que les variétés, les télé-crochets et les jeux d'aventure comme Koh-Lanta ont vu toutes leurs audiences baisser. L'émission animée par Karine Le Marchand a rassemblé jusqu'à 5 millions de fidèles sur M6, sans compter la télé de rattrapage.

Pernault, Barthès, Ardisson... Les beaux scores de 2017

Jean-Pierre Pernault continue d'afficher de bons scores. Le présentateur du JT de TF1 à 13 heures rassemble quasiment un téléspectateur sur deux. Beau score aussi pour Nagui qui est en tête de toutes les audiences de 18h40 à 20h sur France 2. Et mention spéciale pour le repreneur Laurent Ruquier : le patron d'On n'est pas couché est surtout salué pour les reprises réussie des Grosses têtes (radio et télé), de Mardi Cinéma et des Enfants de la télé chaque dimanche.



Autre gagnant 2017 : Thierry Ardisson. L'homme en noir fait le buzz le samedi et même le dimanche à 19 heures sur C8 face à un Laurent Delahousse qui multiplie les coups et les scoops entre 19 et 21 heures, sans toutefois déstabiliser Sept à Huit et le 20 heures de TF1.



Sinon les talk-shows de Yann Barthès et Anne-Élisabeth Lemoine ont marqué 2017, notamment le second semestre. Plus d'1,2 millions de fidèles pour Quotidien sur TMC, idem pour Anne-Élisabeth Lemoine aux commandes de C a vous depuis la rentrée de septembre. Cyril Hanouna sur C8 a, lui, regagné du terrain perdu après les polémiques du printemps concernant Touche pas à mon poste !

Polémiques à répétition à France Télévisions

Des polémiques, il y en a eu sur France Télévisions. La patronne du groupe, Delphine Ernotte, est très surveillée par Bercy qui lui demande au minimum 50 millions d'économies en 2018, par le gouvernement qui exige une réforme de fond et par ses journalistes qui ont voté une motion de défiance contre elle.



Après avoir évincé David Pujadas du 20 heures, Delphine Ernotte peut se féliciter du choix d'Anne-Sophie Lapix qui rassemble 300.000 fidèles de plus que son confrère.



On ne saurait mentionner également les fameuses après-midi de France 2. Faustine Bollaert et Sophie Davant tiennent l'antenne, Daphné Bürki un peu moins. Mais on est de toute façon loin des audiences du passé. En soirée, on note la baisse d'audience d'Envoyé Spécial et de Complément d'enquête qui gardent leur périodicité naguère menacée, et la bonne santé de Cash investigation d'Élise Lucet.