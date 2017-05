publié le 01/05/2017 à 10:16

"Mes chers parents je pars..." Cet hymne entêtant de Michel Sardou, chanté tout le long du film La Famille Bélier avec François Damiens, Karin Viard et Louane Emera, a de nouveau passionné le public dans la soirée du 30 avril sur France 2 avec 7,4 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 30%. L'une des familles les plus célèbres du cinéma français a donc fait un carton comparé et terrassé Les Gardiens de la Galaxie. Le blockbuster de l’écurie Marvel a réuni tout de même 5,5 millions de téléspectateurs sur TF1. En troisième position, la série Barbany sur France 3 a été regardée par 2.6 millions de téléspectateurs.



Sur M6, le magazine Zone Interdite a eu son petit succès comme chaque dimanche soir avec 1,5 million de téléspectateurs, pour une part d'audience de 6.3%. Plus loin, le documentaire Des huiles...pas si végétales sur France 5 a été regardé par 704.000 téléspectateurs. Enfin, Les Experts à Miami sur TMC enregistre 575.000 téléspectateurs, pour une part d'audience de 2,3%.