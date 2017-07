publié le 16/07/2017 à 14:21

"Je n’ai toujours pas réussi à identifier qui a conseillé à Marine d’être agressive comme ça." La confidence d'un dirigeant du Front national en dit long sur le goût amer laissé par la soirée du 3 mai 2017. Ce soir-là, devant 16 millions de téléspectateurs désireux de faire un choix entre les deux candidats du second tour, Marine Le Pen va s'adonner à un spectacle politique non maîtrisé, dont son camp se serait bien passé. Deux journalistes du Monde relatent dans le magazine du quotidien la folle journée du 3 mai de Marine Le Pen, une journée qui fournit les clés d'un fiasco.





Préparation hasardeuse, migraine ophtalmique, erreurs d'appréciations sur la stratégie de l'adversaire... Nombreuses sont les failles qui ont fait courir la campagne de Marine Le Pen à la déroute en l'espace d'une soirée. Peu de membres du Front national reconnaissent, aujourd'hui encore, l'échec du débat de l'entre-deux-tours.

L'influence de Jean-Marie Le Pen

Le jour-même, prise d'une migraine ophtalmique couplée à un manque de sommeil qu'il devient difficile de combler, Marine Le Pen cherche à savoir, par la voix de son conseiller Bruno Bilde, s'il n'est pas possible de reporter le débat. Mais ce serait se heurter à l'histoire, et à la gouaille d'un Jean-Marie Le Pen qui, en 2002, avait condamné la "piteuse dérobade" de son adversaire d'alors, Jacques Chirac. Raphaëlle Bacqué et Olivier Faye du Monde l'assurent : l'ombre du père, aujourd'hui écarté du Front national deuxième génération, plane malgré tout sur l'organisation de la campagne de sa fille.

Ce n’est pas du fait de Marine, c’est nous qui ne lui avons pas laissé suffisamment de temps David Rachline, directeur de campagne de Marine Le Pen lors de la présidentielle 2017 Partager la citation





Une fois la décision prise de maintenir le rendez-vous, très attendu de la part de Français pour le moins indécis dans cette campagne présidentielle, Marine Le Pen tentera de parer tant bien que mal aux manquements de sa préparation. Ses conseillers se succèdent ce jour du 3 mai, pas avares de conseils, dossiers en main sur les thèmes à aborder dans le débat à venir. "Marine Le Pen jette à peine un coup d’œil à la pile de dossiers", relate M le magazine du Monde.



Mais comme lors d'une journée de concours ou d'examen, le temps n'est plus aux révisions. "Ce n’est pas du fait de Marine, c’est nous qui ne lui avons pas laissé suffisamment de temps", reconnaît après coup David Rachline, son directeur de campagne. "On aurait dû faire ça pendant trois jours, et pas une demi-journée", commente à son tour Marine Le Pen dans les colonnes du magazine.

"Mais qu’est-ce qu’elle fabrique ?"

Dans la précipitation, voyant les heures avancer, Marine Le Pen prévoit de s'en remettre à son "instinct". "Est-ce cet instinct qui a commandé à Marine Le Pen de se ruer dès les premières minutes sur son adversaire ?", interroge M le magazine du Monde. Face à Emmanuel Macron, la candidate multiplie les attaques verbales, se prend les pieds dans le dossier Alstom en le confondant avec celui de SFR, ironise sur la vie personnelle de son adversaire, et consulte en direct des dossiers qu'elle n'a pas eu le temps d'approfondir plus tôt.



Puis vient ce moment lunaire, une gestuelle moqueuse, théâtrale, qui n'échappe pas aux téléspectateurs. Marine Le Pen est tombée dans le spectacle. En coulisses, ses proches s'interrogent. "Mais qu’est-ce qu’elle fabrique ?", se demandent-ils par textos. Fin du débat, et retour en coulisses, devant des proches polis et interdits. "Le soir même, Marine Le Pen a noté qu’elle ne recevait pas, comme à l’habitude, de messages de félicitations", raconte le magazine.



"Ceux qui m’ont enterrée à cette occasion devraient être plus prudents, prévient aujourd'hui l'ex-candidate. Les reproches que j’ai faits à Macron apparaîtront comme une conversation gentillette par rapport à ceux qui lui seront faits", estime une Marine Le Pen confiante, persuadée que le mandat présidentiel de son adversaire finira par lui donner raison. En attendant, "personne", au Front national, "n’a eu le courage de regarder à nouveau" ce débat du 3 mai.