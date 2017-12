publié le 22/12/2017 à 08:30

Comme chaque année avant Noël, le journal britannique The Economist met à l'honneur un pays. Cette année, c'est la France qui est récompensée. Le journal salue notamment l'élection d'Emmanuel Macron. Une ode au Président français ? C'est "l'effet Macron" sur l'étranger. Alors c'est vrai que cela ressemble à une déclaration d'amour. The Economist est totalement sous le charme du Président Macron. Il écrit même "Le jour de gloire est arrivé".



C'est une déclaration d'amour à ce "jeune président, ex-banquier d'affaires". Je vous rappelle au passage que The Economist est un journal libéral européen. Mais bon, ce qu'exprime The Economist c'est surtout le regard que portent les étrangers sur la France, sur ce pays qu'ils voyaient comme un vieux pays, en train de mourir, irréformable. Alors que là, l'investissement étranger en France remonte.

Macron, ce n'est pas magique

Ce que dit The Economist c'est que l'arrivée de Macron au pouvoir a donné un coup de fouet à cette perception que les étrangers avaient de la France. Maintenant, laissez-moi vous dire qu'il y a l'image de la France et qu'il y a la France. En réalité, la France n'a pas changé. Pour bouger la France, c'est une autre histoire !

Macron, ce n'est pas magique. D'abord parce qu'il n'est là que depuis sept mois. Alors il a déjà fait beaucoup de choses, notamment la réforme du Code du travail. Plusieurs chantiers sont en route, comme la formation professionnelle, l'assurance-chômage ou l'apprentissage.



Mais si on regarde de près, il y a quelques bémols. La dépense publique ne va pas baisser en 2018. Le Budget vient d'être bouclé, et on ne peut plus y toucher. On n'est pas entré dans le dur, de ce qu'on appelle les "réformes de structure" dans l'éducation, la santé ou le logement. La baisse du nombre de fonctionnaires, on n'en parle plus. Tout cela continue à aggraver le déficit et la dette.



Les Français dans la bienveillance et l'attentisme

Par ailleurs, vous avez vu ce que dit l'Insee ? Les Français vont payer 4,5 milliards d'euros d'impôts supplémentaires en 2018 par rapport à 2017, alors le gouvernement nous dit que les impôts baisseront en fin d’année 2018, sans doute. Mais en attendant, ce sera 0,7 point de pouvoir d'achat en moins, toujours selon l'Insee.



Donc si vous voulez, The Economist peut bien sanctifier Emmanuel Macron, ce ne sont pas les étrangers que le Président français va devoir convaincre, ce sont les Français. Les Français, qui ne sont pas très romantiques en politique, sont au mieux pragmatiques, mais plutôt sceptiques. Alors encore une fois, on n'est qu'au début du quinquennat. C'est pour cela que dans les sondages, les Français montrent de la bienveillance, de l'attentisme.



Disons que si les étrangers voient Macron marcher sur l'eau, les Français, eux, ne croient pas au père Noël.