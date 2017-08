publié le 26/08/2017 à 16:01

Huit ans qu'on l'évoquait sans jamais le voir. Manu, personnage présent dans les dialogues, mais terriblement absent à l’écran, est le fils du couple formé par José et Liliane. Il vient de trouver son interprète en la personne de Paul Lefèvre. L'acteur prêtera ses traits au fils de José et Liliane dans la neuvième saison de Scènes de ménages, diffusée à la rentrée sur M6.



À partir de ce lundi 28 août, la série entamera sa neuvième saison avec comme événement majeur, le retour du fils prodigue, incarné par Paul Lefèvre. De retour de Chine où il vivait depuis des années, Manu reviendra chez ses parents le temps de quelques semaines pour régler des problèmes administratifs. Le confort de cocon familial pourrait l’encourager à rester, pour le plus grand bonheur de ses parents, joués par Valérie Karsenti et Frederic Bouraly.

Paul Lefèvre est connu du grand public grâce à la comédie "A Love you", qu’il réalise en 2015 et dont il tient le rôle principal. Il a également joué dans deux superproductions de Luc Besson : "Lucy" et "Malavita".



Depuis 2009, les téléspectateurs de M6 rient et s'identifient devant les déboires des couples. Maternité, réunion familiale ou encore carrière, la courte série raconte les petits tracas du quotidien de plusieurs couples. Parmi eux, Liliane et José, des quinquagénaires qui se retrouvent en tête-à-tête après le départ de leurs fils.