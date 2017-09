publié le 15/09/2017 à 16:46

Ils sont plus de 5 millions, chaque vendredi, branchés sur France 2 pour se délecter des Petits meurtres d'Agatha Christie. Depuis dix ans que la série est arrivée sur les écrans, son succès est resté intact, et ce malgré le changement d'acteurs en 2013.



Élue série préférée des Français en 2016 selon un sondage OpinionWay pour TV Magazine, Les Petits meurtres d'Agatha Christie célèbre ses dix ans d'existence. Pour l'occasion, France 2 diffuse, vendredi 15 septembre, un épisode inédit, une rediffusion d'un épisode de la première saison avec Antoine Duléry et Marius Colucci (l'ancien duo), le tout suivi d'un documentaire sur les coulisses du tournage.

Une soirée entière dédiée à ce programme qui, depuis dix ans, n'a jamais été boudé par les Français. Un succès que l'on peut notamment expliquer par le comique de certaines situations, des personnages caricaturaux réussis et un voyage dans les années 50 comme si l'on y était. Analyse d'un carton qui n'a pas terminé de faire les belles soirées du vendredi de France 2.

1. Une "comédie policière"

Exit les séries policières noires et angoissantes. Les Petits meurtres d'Agatha Christie, dans la même veine que Capitaine Marleau sur France 3, s'inscrit dans le registre de ces séries qui ont séduit le public par leur ton décalé et plaçant les personnages bien trempés dans des situations comiques.



"Nous ne sommes pas dans un univers réaliste avec Les Petits meurtres... mais plutôt dans un registre de comédie policière, avec du suspense et de l'humour mêlés", explique Rodolphe Tissot, réalisateur des deux premiers épisodes de la deuxième saison à Télérama.



Mais l'humour ne saurait entacher les intrigues solides de chacun des épisodes des Petits Meurtres. Si on connaît l'amour des Français pour les séries policières, qu'on ne compte plus, en construisant une série où chacune des intrigues s'inspire des romans de la célèbre Agatha Christie, le public ne peut qu'accrocher. Et manifestement, il accroche : 4,6 millions de fidèles étaient devant le poste vendredi 8 septembre.

2. Un trio de choc

Les fans avaient eu du mal à digérer le départ d'Antoine Duléry et de Marius Colucci à la fin de la première saison. Mais les trois nouveaux personnages n'ont pas mis longtemps pour s'offrir une place de choix dans le cœur des fans de la série.



La force de Petits Meurtres réside avant tout dans le formidable trio qui a été mis à l'écran. Les téléspectateurs se sont rapidement familiarisés avec Alice Avril, journaliste à La Voix du Nord, campée par Blandine Bellavoir, aussi pugnace qu'envahissante. Envahissante surtout pour le commissaire psychorigide qu'est Swan Laurence, joué par Samuel Labarthe. Un homme élégant mais d'une grande froideur, admiré par la fameuse Marlène, sa secrétaire.



Fameuse car, oui, Marlène Leroy ne laisse pas indifférent. Son personnage haut en couleurs, poussé au summum de la caricature, est sûrement celui qui a le plus conquis les Français. Interprétée par Élodie Frenck, Marlène incarne une blonde peroxydée aux allures de Marilyn Monroe, rouge à lèvre carmin et talons aiguilles.



"La scénariste s’est rendu compte que ce personnage plaisait aux téléspectateurs, atteste Élodie Frenck, interrogée par Télé 7 Jours. L’intégrer dans les enquêtes donne du piment aux intrigues. Au côté d’un commissaire plutôt froid et d’une fougueuse reporter, Marlène apporte un côté ingénu à la Marilyn."

3. Une plongée dans les années 1950-60

Regarder Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, c'est plonger la tête la première dans le Nord-Pas-de-Calais de la fin des années 50. Les décors et costumes sont léchés, ce qui donne un vrai plus à cette série policière. Les critiques sont unanimes, l'esprit est superbement respecté, ce qui donne un véritable cachet à l'écran.



Autant de bons points pour cette série qui représente tout de même l'un des plus gros budgets fiction de France Télévisions.