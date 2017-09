"Les Enfants de la Télé" : comment ont été les débuts de Laurent Ruquier ?

publié le 03/09/2017 à 17:00

Il avait promis un "retour aux fondamentaux", et il a tenu parole avec réussite. Laurent Ruquier était ce dimanche 3 septembre aux manettes des Enfants de la télé, de retour sur France 2. Créée par Arthur, que Laurent Ruquier a salué après avoir aussi rendu hommage à Pierre Tchernia disparu il y a un an, l'émission revient sur les plus grands moments de l'histoire de la télévision française et propose des séquences cultes et gênantes vécues par les invités présents. Pour ce grand come-back, France 2 a donc misé sur un présentateur-star, qui avait lui-même demandé à tenir ce rôle.



De plus, Les Enfants de la télé est diffusée le dimanche après-midi (14h20) et non plus en prime time, ce qui explique certains ajustements apportés et finalement nécessaires. Sans compter que le nombre d'invités et désormais moins importants et le format bien plus court, avec une heure d'émission à rythmer d'images et de chroniques menées par de nouvelles têtes.

Les invités, éléments centraux

Laurent Ruquier avait prévenu qu'il voulait certes des invités en tournée de promotion mais aussi acteurs de l'émission. Et pour les débuts des nouveaux Enfants de la télé, l'animateur des Grosses Têtes sur RTL a choisi trois belles pointures : Vianney, Grégoire Ludig et Chantal Ladesou. Trois artistes issus de trois générations différentes aux souvenirs télé divers. Et dès le départ, c'est "la reine du boulevard" qui a pris le leadership.

Décalée, lunaire et insondable, Chantal Ladesou a servi de tremplin à l'émission en jouant à chien et chat avec Laurent Ruquier. Une complicité rodée au fil des années aux Grosses Têtes. D'autant qu'en plus de 30 ans de carrière, les "casseroles" de la comédienne sont légions. De son côté, Vianney a paru à l'aise, capable de rebondir sur les questions d'un Laurent Ruquier qui a alterné entre piques humoristiques quand il fallait donner du rythme et mise en avant des invités. Ce qui rend la qualité de ces derniers primordiale au bon déroulement de l'heure du programme.

Un rythme adapté à la case mais des ajustements à trouver

Quant à Grégoire Ludig, membre du Palmashow, il a apporté sa pierre à l'édifice en parlant de ses souvenirs télé mais surtout en déterrant une "casserole" de Laurent Ruquier lors d'une émission de Jacques Martin. On y voyait l'animateur assis sur des toilettes à l'occasion d'un sketch. Durant une heure, l'émission s'est donc attelée à montrer un maximum d'images en faisant participer les invités, tout en veillant à adapter le rythme à celui d'un dimanche après-midi.



Plus calme, moins axé sur la recherche de moments forts ou de happenings que pour une émission en prime time, le format de France 2 correspond à la case mais doit encore gagner un peu en fluidité, notamment lors du passage des chroniqueurs. En effet, Jeremy Charbonnel et Kim Schwarck, deux jeunes humoristes peu connus du grand public, viennent apporter leur écho. Le premier a fait revivre des moments de télévision marquants de ces dernières semaines, et la seconde rappelle des "madeleines" cultes de la télé française. Comme pour toutes les séquences écrites, elles ont sans doute besoin de se roder et de s'adapter un peu aux invités afin de ne pas casser le rythme d'une émission globalement agréable à regarder. Verdict dans les première semaines, et dès lundi pour les résultats d'audience.