publié le 03/03/2017 à 20:00

"Aujourd'hui on n'a plus le droit. Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid...". C'est ce vendredi 3 mars que les spectateurs pourront découvrir en simultané sur RTL et TF1, le nouveau spectacle des Enfoirés. Intitulé Mission Enfoirés, il est le premier show de la troupe sans Jean-Jacques Goldman, qui a quitté l'aventure il y a quelques mois. Les Enfoirés lui rendront d'ailleurs hommage ce soir, tout en réalisant 17 tableaux rythmés par des chansons et des sketchs dont ils ont le secret. En ouverture du spectacle, la troupe fera sa révolution sur des barricades.



Julien Clerc, M. Pokora, Patrick Bruel ou encore Garou seront les sans-culottes de ce premier tableau. Un peu plus tard, Michaël Youn réalisera un "hommage raté" à Jean-Jacques Goldman en compagnie de M. Pokora et Patrick Fiori. On n'oublie pas les prestations des petits nouveaux des Enfoirés de cette année 2017, comme Kendji Girac qui revisitera Encore un soir de Céline Dion.

Suivez en direct le spectacle :

20h26 - "J'ai demandé les conseils de Jean-Jacques Goldman pour l'hymne. il m'a demandé d'ajouter un passage parlé, qui est réalisé par MC Solaar. Jean-Jacques Goldman a suivi du début à la fin la création de l'hymne", confie Grégoire sur RTL.



20h20 - Grégoire, qui a co-écrit l'hymne des Enfoirés 2017 : Juste une p'tite chanson s'exprimera bientôt sur notre antenne. L'hymne sera entendu à la toute fin du spectacle.



20h00 - Que nous réserve Les Enfoirés pour leur nouveau spectacle ? Notre journaliste Steven Bellery vous dévoile les coulisses de ce show attendu.



19h55 - Bienvenue sur RTL.fr pour suivre le spectacle des Enfoirés. La diffusion du show devrait débuter peu avant 21 heures.