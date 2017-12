publié le 12/12/2017 à 22:11

C'est un désaveu pour Delphine Ernotte. Les rédactions nationales du groupe France Télévisions ont approuvé à 84% la motion de défiance envers leur présidente. À la question "Faîtes-vous confiance à Delphine Ernotte-Cunci pour préserver la qualité et les moyens de l'information à France Télévisions ?", les journalistes ont répondu non en majorité.



Cette motion de censure entend protester contre la baisse des moyens et des effectifs alloués à l'information prévus en 2018. Le gouvernement demande au groupe une économie de 50 millions d'euros et, pour ce faire, la direction veut supprimer 180 postes l'année prochaine, grâce à des départs à la retraite et des non remplacements de contrats. 30 postes pourraient être touchés dans la partie information du groupe.

Si cette motion de défiance n'a aucun poids juridiques, elle reste un désaveu pour Delphine Ernotte, qui avait essayé d'apaiser les esprits lundi 11 décembre. Elle avait envoyer un mail à l'ensemble des employés pour leur assurer qu'elle prenait ce vote "au sérieux" mais écrivait aussi "Je sais combien certains chantiers peuvent être difficiles, mais ils sont nécessaires". Trois syndicats du groupe ont appelé à la grève mercredi 13 décembre pour protester contre ce projet de réformes.