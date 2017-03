publié le 13/03/2017 à 07:30

Les fans en rêvaient à la sortie de Rogue One : A Star Wars Story, puis à la mi-temps du Super Bowl, mais la première bande-annonce du huitième volet de la saga continue de se faire désirer. Les informations sur Star Wars 8, sortent au compte-goutte. De quoi attiser la curiosité des fans, qui désespèrent de voir bientôt les premières images du film de Rian Johnson. Plusieurs faits expliquent la sortie tardive de cette bande-annonce, qui ne devait pas voler la vedette à Rogue One, sorti le 14 décembre dernier. Ensuite, bien-sûr, la sortie a été décalée suite à la disparition de Carrie Fisher, le 27 décembre.



Si le mystère reste total autour de la bande-annonce de Star Wars 8 - dont on connait désormais le nom français - elle pourrait finalement sortir au printemps prochain, lors de la Star Wars Celebration, du 13 au 17 avril. Le film est quant à lui attendu dans les salles obscures le 13 décembre 2017.

Un fan de la saga, Mike Zeroh, coutumier des informations et rumeurs concernant l’univers intergalactique, aurait eu accès à une description du-dit trailer, qu'il a décidé de partager. La véracité de cette interprétation n'a pas été confirmée, mais si elle s'avère vraie, on connait le contenu de cette première bande-annonce et attention, SPOILERS.

> Star Wars Episode 8 The Last Jedi Teaser Trailer Details Leaked

Ce trailer commencerait, selon cet internaute, par une image de Finn, sortant du coma, et rejoint par Poe Dameron qui lui dit : "Ils sont là". La bande-annonce présente ensuite un homme en noir, tirant sur une sorte de "procession de pénitents" dans une ville, sous les yeux de Finn, Poe et un nouveau personnage féminin. On découvre également Phasma, à la tête d'un bataillon de stormtroopers. Apparaît ensuite Snoke, qui dit : "il est temps de réunir la famille", et Hux.



"Ils sont de retour, je l'ai senti", déclare ensuite Leia, qui préside une réunion à laquelle participe Finn. Phasma affronte un personnage muni d'un sabre-laser, tandis que la voix de Luke Skywalker déclare que "tout va mourir avec nous". Ces spéculations de Mike Zeroh n'étant pas confirmées, les fans ne peuvent qu'attendre la sortie officielle de la bande-annonce, probablement (et on espère) au printemps prochain.