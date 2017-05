publié le 03/05/2017 à 17:00

À nouveau film, nouveau costume ? C'est en tout cas l'adage que semble avoir adopté Star Wars 8 : Les Derniers Jedi. Dans le prochain épisode de la saga, deux personnages-clés de la nouvelle trilogie vont changer de style. De nouveaux costumes ont en effet été dévoilés le 27 avril par Gamestop Ireland, lors de la promotion du jeux vidéo Star Wars : Battlefront II.



Ces images sont tirées de la production de Star Wars 8, et montrent Kylo Ren et Rey avec de nouvelles tenues. Kylo Ren garde son laser rouge, mais perd son masque et sa capuche. Il porte simplement une longue cape sombre, rappelant celle de Dark Vador. Le changement est beaucoup plus radical pour Rey. Fini le costume de guerrière du désert, elle porte désormais la parfaite panoplie du Jedi : sabre laser bleu, tenue ample façon kimono, ceinture et pantalon en toile.

I love, love these costumes so much. Kylo's power matches a film power - I wonder if Rey's does too... #TheLastJedi #StarWarsBattlefrontII pic.twitter.com/UgKET80itF — Andrew Lupi (@ALupi15) 28 avril 2017

La tenue de Rey rappelle celle d'un célèbre maître Jedi

Internet s'enflamme déjà et élabore des théories autour de ces révélations, et particulièrement sur la ressemblance entre le nouveau style de Rey et celui de Qui-Gon Jinn, le mentor d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars 1 : La Menace fantôme. Serait-ce un moyen de souligner un lien de parenté entre les deux personnages ? Les théories les plus folles sont permises, et il semblerait que la réponse ne soit dévoilée que lors de la sortie du film en salle, le 13 décembre prochain.