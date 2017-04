publié le 15/04/2017 à 18:15

Avec sa réplique dévoilée dans la première bande-annonce de Star Wars 8 - "Il est temps pour les Jedi d'en finir" - Luke Skywalker n'en finit pas d'agiter les fans. Deux ans après Star Wars 7, où Luke faisait son grand retour, sans prononcer un mot, il s'apprête à (re)devenir le héros de la saga comme dans les épisodes 4,5 et 6. Mais, il se pourrait bien que Luke Skywalker ait perdu la Foi dans tout ce qu'il croit, et même dans la Lumière, l'un des fondements de l'Ordre des Jedi.



Que pense Mark Hamill de toute cette agitation autour de son personnage ? Interviewé par la chaîne ABC News, l'acteur est resté prudent face aux questions de la journaliste, après le panel sur Star Wars 8 lors de la Star Wars Celebration. Ainsi lorsqu'elle lui demande si Luke Skywalker est passé du Côté Obscur de la Force, il répond simplement : "Tout est possible". Une phrase qui donnera sûrement naissance à de nouvelles théories autour du futur de ce personnage emblématique.

Luke Skywalker peut-il vraiment abandonner les Jedi ?

Il faut dire que Luke Skywalker a beaucoup souffert ces dernières années. Il a échoué à former son neveu Kylo Ren qui a embrassé le Coté Obscur et envelopper de nouveau la galaxie dans L'Obscurité. Cet échec l'a conduit à s'exiler sur l'île d'Ahch-To, où Rey vient le trouver à la fin du Réveil de la Force (épisode 7). Se pourrait-il donc que ces années d'isolements l'aient poussé à abandonner les Jedi et se tourner vers le Côté Obscur (il faut avouer que son air est menaçant sur l'affiche officielle du film) ?

Le mystère reste entier, même si Luke reste le fils de Dark Vador, l'un des plus grands seigneurs Sith de la galaxie, qui est finalement retourné dans la Lumière dans l'épisode 6 juste avant sa mort. On verrait donc peut-être voir pour la première la part d'ombre que possède Luke en héritage de son père...

Se pourrait-il que Luke Skywalker veuille fondre un nouvel Ordre ? Qui se trouverait au-delà de la Lumière (et des Jedis), et du Côté Obscur (et des Sith) ? Là encore, Mark Hamill n'a pas donné plus de détails si ce n'est qu'il avait été choqué de lire sa réplique "Les Jedi doivent en finir", imaginé par Rian Johnson. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que la Force est puissante dans la famille Skywalker. Quel que soit le choix de Luke, il sera lié à cette puissance qui est l'un des fondements de l'univers Star Wars depuis 40 ans.