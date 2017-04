publié le 14/04/2017 à 08:00

C'est un petit détail qui n'a pas échappé aux fans. Lors de ce premier jour de la Star Wars Celebration, jeudi 13 avril, le panel des 40 ans de la saga avait réservé quelques belles surprises. Parmi elle, un vibrant hommage à l'actrice qui incarnait la célèbre Princesse Leia, Carrie Fisher, disparue en décembre dernier. La vidéo de près de cinq minutes retraçait la carrière de cette dernière dans la saga, avec notamment des images inédites des tournages des films Star Wars.



Et au beau milieu de ce poignant film, se serait glissé un plan des coulisses du prochain long-métrage de la saga, Les Derniers Jedi. On découvre en effet Carrie Fisher, générale Leia Organa, vêtue d'une longue robe gris foncé et marchant au bras du réalisateur Rian Johnson. Une tenue qui pourrait être, selon le site de fans Planète Star Wars, une robe de deuil pour Han Solo.

L'enterrement de Han Solo

Une information qui peut être cruciale, puisque Les Derniers Jedi pourrait s'ouvrir sur l'enterrement du personnage joué par Harrison Ford, également présent le premier jour de Star Wars Celebration. D'autant plus qu'on sait désormais que Carrie Fisher, malgré sa disparition, sera bien à l'affiche de Star Wars 8, en salles le 13 décembre prochain. Quoi qu'il en soit, la (très attendue) première bande-annonce du film est attendue dans les prochaines heures, sans doute vendredi 14 avril après 17 heures.