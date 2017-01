THÉORIE - Après une interview d'Adam Driver qui explique que Kylo Ren sera plus "humain" dans le prochain épisode, on peut se demander si le personnage ne va pas revenir dans la Lumière.

22/01/2017

Star Wars 8 n'en finit pas d'agiter les esprits des fans. Si les origines de Rey et les retrouvailles de Luke et Leia sont au cœur des attentes, Kylo Ren commence aussi à devenir un sujet de discussions intensives. S'il est tout sauf sympathique, il se pourrait bien que l'épisode 8 nous dévoile une autre facette du fils de Leia et Han Solo. C'est Adram Driver qui l'a d'ailleurs teasé en interview, expliquant qu'il allait approfondir "l'humanité" du jeune homme.



Il reste encore un an avant la sortie de Star Wars 8, mais certains de ses secrets auraient déjà été dévoilés. Le premier adversaire de Rey, le rôle de Carrie Fisher, ou encore le titre... Mais, rien sur Kylo Ren, pourtant l'un des méchants de l'histoire, héritier des Skywalker qui a choisi le Côté Obscur. Sans oublier qu'il est la cause de l’exil de Luke Skywalker, Tout pour séduire les fans, mais aussi les faire réfléchir sur son destin. Car, s'il essaie à tout prix de ressembler à son grand-père, Kylo Ren n'en reste pas moins un jeune homme tiraillé entre les Jedi et les Sith.

De fortes ressemblances avec Dark Vador

Kylo Ren est un peu ce que tous les fans rêvaient de découvrir : l'enfant de Leia Organa et Han Solo, le neveu de Luke Skywalker et le petit-fils de Dark Vador. Un garçon à l'héritage énorme qui a pourtant décidé d'embrasser le Côté Obscur, manipulé, on en est sûr, par le Suprême Leader Snoke. Cela ne vous rappelle rien cette histoire de manipulation ? Anakin et l'Empereur, tout à fait. Nul doute que Snoke fasse de même, car Kylo Ren est un Skywalker et donc un être surpuissant avec la Force, ce qui est très utile pour régner sur la galaxie.



Même si il veut à tout prix ressembler à son grand-père : cape, masque, voix ... Kylo n'en reste pas moins un jeune homme victime de ses émotions (comme l'était Anakin), en proie aux doutes. D'ailleurs, Han Solo déclare même "il a trop de Vador en lui", preuve que les deux personnages sont similaires. Et ces faiblesses qu'Adam Driver pourrait plus nous dévoiler dans l'épisode 8, montreraient qu'il peut revenir dans la Lumière. Comme l'a fait Vador dans l'épisode 6, grâce à l'amour de Luke.

Les retrouvailles avec sa mère : l'élément déclencheur ?

C'est une rumeur de tournage, mais il se pourrait bien que Kylo Ren et Leia se retrouvent dans l'épisode 8. Une scène qui sera sans doute chargée en émotions et qui ne laissera pas Kylo Ren indemne. Souvenez-vous : le plus gros point faible d'Anakin (après Padmée) était sa mère, Schmi. Et comme Anakin et Kylo se ressemblent, on peut s'attendre à tout, sauf à un rejet de la part du jeune homme. Il essaiera sans doute de repousser Leia au début, mais beaucoup de fans sont persuadés qu'elle trouvera les mots pour lui faire réaliser qu'il est à sa place avec les Jedi, et non du Côté Obscur.