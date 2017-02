publié le 11/02/2017 à 10:02

Finn sera-t-il le vrai héros de Star Wars 8 ? C'est bien ce que suggère une fuite du scénario, reprise sur de nombreux sites américains, dont le sérieux Movie Pilot, spécialisé dans ce genre d'informations. Si tous les fans attendent impatiemment de découvrir la formation Jedi de Rey par Luke Skywalker, Finn hériterait,de son côté, d'une mission périlleuse, liée à l'un des personnages emblématiques de la saga.



Il y a quelques mois, il a été révélé que le jeune homme se remettrait de sa blessure infligée par Kylo Ren dans Le Réveil de la Force. Reste donc à savoir ce qui lui réserve la suite de la saga, attendue dans les salles le 15 décembre prochain. Attention, des spoilers se trouvent après ce GIF !

Une mission secrète pour Leia Organa

Il est d'abord important de poser le décor. L'épisode 8 devrait s'ouvrir sur les funérailles de Han Solo, tué par Kylo Ren dans Le Réveil de la Force. Grosse séquence émotion à prévoir... L’événement serait perturbé par un attentat visant Leia Organa, son épouse. Une attaque dont elle réchapperait. Finn est alors mandaté pour retrouver le commanditaire de l'attaque. Il sera accompagné de Poe Dameron, le pilote de la Résistance, et d'une jeune femme dont le nom n'a pas encore été communiqué. On sait seulement qu'elle sera incarnée par Kelly Marie Tran.

Un hommage à "La Guerre des Clones" ?

Cette mission n'est pas sans rappeler celle d'Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 2. Souvenez-vous : Padmée est victime d'un attentat manqué dans sa chambre d'hôtel et les deux Jedi se lancent à la poursuite du responsable de l'attaque, à Coruscant. Une course-poursuite qui se termine avec un sabre laser dans un bar de la ville.

> Star Wars Episode II Bouny Hunter Chase

C'est là qu'Anakin et Obi-Wan découvre que la tueuse à gages de l'attentat n'est qu'un pion d'une sombre affaire de complot contre la République. Un complot que l'on retrouverait dans l'épisode 8. L'assaillant de Leia Organa serait en effet un membre de la Résistance, qui travaillerait en réalité pour le Premier Ordre ! Une partie de l'intrigue de The Last Jedi serait donc centrée sur cette quête.



Si l'on en croit les photos de tournage du Daily Mail, il y a de fortes chances que la mission de Finn se termine aussi dans un bar, comme l'épisode 2. La présence de personnages en tenues de soirées et le décor le laissent entendre, en tout cas. Cet hommage à l'ancienne saga ne serait pas vraiment surprenant. L'épisode 7 est considéré par de nombreux fans, comme un copier-coller d'Un nouvel espoir (épisode 4).