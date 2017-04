publié le 14/04/2017 à 21:06

Un an que les fans l'attendait. La bande-annonce de Star Wars VIII : Les Derniers Jedi a été diffusée vendredi 14 avril à l'issu de la conférence dédiée au panel du film dans une ambiance électrique, tant les fans qui ont fait le déplacement à Orlando en Floride ont trépigné d'impatience.



Daisy Ridley, qui campe l'intrépide Rey, John Boyega, le courageux Finn, et Mark Hamill, le mythique Luke Skywalker, ont été conviés pour évoquer la suite des aventures de leur personnage respectif dans le prochain volet de la saga aux côtés du réalisateur américain Rian Johnson et de la présidente de LucasFilm, Kathleen Kennedy. C'est le comédien américain Josh Gad, vu récemment dans La Belle et la Bête (2017) de Bill Condon, qui a mené les discussions.

Une heure de conférence qui a donné lieu à des échanges riches, la diffusion du trailer tant attendu et donc forcément des révélations en cascade. La rédaction fait le point sur ce que l'on sait de l'épisode VIII de la saga dont la sortie en salles est prévue pour le 13 décembre 2017.

Rey va suivre une formation Jedi

Daisy Ridley à la Star Wars Convention 2017 Crédit : Capture d'écran / YouTube Star Wars

Elle n'est pas passée inaperçue à la Star Wars Celebration. Daisy Ridley qui incarne l'héroïne découverte dans Star Wars 7, a ravi les fidèles de la saga créée par George Lucas. L'acteur américain Josh Gad, animateur de cette conférence, n'a pas manqué de la "cuisiner" au maximum pour lui arracher des révélations sur l'épisode 8.





"Nous sommes allés plus loin dans l'histoire de Rey", a confié l'actrice de 25 ans. Et d'ajouter, à propos de l'intrigue des Derniers Jedi : "Elle attend beaucoup de sa rencontre avec son héros, Luke Skywalker, mais comme souvent, quand on a beaucoup d'attente, on est parfois déçu". Un indice supplémentaire et de taille pour le prochain long-métrage, réalisé par Rian Johnson, qui laisse présager quelques rebondissements et notamment que la jeune Rey va être formée à devenir Jedi par Luke.

Luke Skywalker au cœur de l'intrigue du film

Luke Skywalker souhaite-t-il en finir avec les Jedi dans "Star Wars 8" ? Crédit : capture d'écran YouTube

Il apparaît que Luke Skywalker, interprété par Mark Hamill, sera au centre de l'intrigue de ce huitième épisode. Lui qui s'est exilé sur une île de la planète Ach-To après avoir échoué à former son neveu, Kylo Ren, qui a choisi le côté obscur de la force.



La jeune Rey, dont les origines sont toujours inconnues, sera donc entraînée par Luke Skywalker pour devenir une Jedi. On a appris dans l'épisode 7 qu'il était devenu un maître Jedi et avait eu pour élève Kylo Ren. Maintenant que Rey l'a retrouvé, elle s'entraîne avec lui sur son île retirée du monde.



Cette formation de Rey par Luke entraîne de nombreuses interrogations : aura-t-il la force d'aller au bout de sa mission après l'échec qu'il a connu avec son neveu ? Rey saura-t-elle se montrer aussi douée en entraînement que lors de sa confrontation avec Kylo Ren ? Surtout, Luke est-il toujours le Jedi que l'on connait ? La bande annonce est en tout cas centrée sur cette formation car on entend Luke interroger la jeune femme sur ce qu'elle voit et sur ce qu'elle ressent : "Respire, juste respire", lui dit-il avant de l'exhorter à voir "plus grand".

Une nouvelle héroïne dans la saga

Kelly Marie Tran interprète le rôle de Rose dans "Star Wars 8 : Les Derniers Jedi". Crédit : Capture d'écran YouTube

Le prochain épisode de Star Wars, intitulé Les Derniers Jedi, mettra à l'honneur de nouveaux visages. La conférence dédiée au film a été l'occasion pour les fans de la saga de découvrir l'un d'entre eux. Kelly Marie Tran, une actrice américaine, incarnera un personnage prénommé Rose.



La jeune comédienne a révélé que son personnage était du côté de la Résistance où elle s'occupe de la maintenance. "Elle n'est pas un soldat, elle ne cherche pas à devenir un héros", a souligné Kelly Marie Tran.

De nouveaux vaisseaux

"Star Wars VIII : Les Derniers Jedi" Crédit : Capture d'écran YouTube

La bande-annonce montre de spectaculaires vaisseaux jamais vus auparavant qui sèment une fumée rouge. Des vaisseaux qui pourraient appartenir au Premier Ordre, en raison justement de cette couleur.

Rey pourrait amener l'équilibre dans la force

Avant de délecter les fans de la bande-annonce de ce prochain épisode tant attendu, le réalisateur Rian Johnson a dévoilé la toute première affiche officielle des Derniers Jedi sur laquelle Rey, Kylo Ren et Luke Skywalker sont à l'honneur sur fond rouge.



Ce visuel très graphique suggère à la fois un côté Lumineux et un côté Obscur. Rey semble au milieu pour trouver l'équilibre de la Force entre les deux. Elle peut aussi parfaitement annoncer un affrontement inévitable entre Luke et Kylo.