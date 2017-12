publié le 03/12/2017 à 08:32

Barack Obama était à Paris samedi 2 décembre et, une fois de plus, la magie de l'ex-président américain a opéré. Il a été accueilli comme une superstar à la maison de la radio, où il était l'invité prestigieux de la conférence des Napoléons, dont le thème était la peur. Lui, a inspiré la confiance, à un point qui peut confiner un peu à l’idolâtrie.



Barack Obama a d'abord regardé dans le rétroviseur et est revenu sur ses huit années à la Maison Blanche : "Si j'étais toujours président, Michelle divorcerait car je ne serais jamais à la maison et je ne le souhaite pas", a-t-il dit sur le ton de la plaisanterie.

Mais la politique actuelle n'est jamais loin et l'ancien président n'a pas hésité a lancer une pique contre Donald Trump : "Il n'y a plus de leadership américain sur la question du climat mais malgré tout, les états continuent de travailler sur cette question", a-t-il affirmé. Barack Obama a aussi parlé de la place des femmes et les dénonciations récentes, expliquant que "cela renforce ma conviction de mettre plus de femmes au pouvoir car les hommes semblent avoir quelques problèmes en ce moment".



En une heure de conférence, Barack Obama a aussi dit quelques banalités sur l'humain, la démocratie, l'innovation et la guerre mais son audience n'a rien remarqué, éblouie par le charisme du 44ème président des États-Unis.

À écouter également dans ce journal :

- Donald Trump a nié toute collusion avec la Russie mais a sous-entendu qu'il savait que son ancien conseiller Michael Flynn avait menti au FBI.



- On vote en Corse ce dimanche 3 décembre pour élire les membres de la future collectivité territoriale unique. 7 listes sont en lice et 63 sièges à pourvoir.



- Édouard Philippe a vécu son deuxième jour en Nouvelle-Calédonie. Le premier Ministre a été interpellé par la population lors de son passage sur l'île de Lifou dans l'archipel des Loyautés. Les habitants s'inquiètent de la pollution aux hydrocarbures après l'échouage d'un porte-conteneurs en juillet dernier.



- Benoit Hamon est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 3 décembre. L'ancien candidat à la présidentielle a lancé hier au Mans la restructuration de son mouvement, baptisé Génération.s.



- 12 lots de lait infantile ont été retirés de la vente. 20 jeunes enfants âgés de moins de six mois ont été contaminés par la salmonelle dans 8 régions différentes.



- AirBnB est sur la sellette. L'entreprise est accusé d'inciter les propriétaires à contourner le fisc. Elle les inviterait à payer sur une carte de crédit rechargeable, émise depuis Gibraltar, un paradis fiscal invisible de l'administration française.



- Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travertveut une meilleure nourriture dans les assiettes des français. L'objectif est de passer à 50% de produits bio et locaux dans les restaurants d'entreprise d'ici à 2022.



- Le lycée professionnel Jean Moulin à Plouhinec dans le Finistère est condamné à la fermeture dès la rentrée 2018 par la région Bretagne. 1000 personnes ont manifesté hier devant l'établissement.



- La ville de Paris propose à l'état la création de deux nouveaux sites d'hébergement des sans-abris, à Neuilly-sur-Seine et au Val-de-Grâce, vide depuis juin 2016



- La neige réjouit les amateurs de glisse car les stations peuvent ouvrir plus tôt que d'habitude, comme à Villard-de-Lans.



- Le PSG ne restera pas invaincu cette saison en Ligue 1 : le club a connu sa première défaite de la saison face à Strasbourg.