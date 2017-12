publié le 02/12/2017 à 07:59

Direction Le Var, où la neige est abondante. À Saint-Maximin dans le Var, tout est blanc dans le centre-ville : avec les illuminations de Noël, c'est du plus bel effet. Il neige toujours ce samedi 2 décembre au matin, une bonne dizaine de centimètres de poudreuse sont attendus dans la matinée.



La mission des services municipaux est donc de déblayer les trottoirs et les agents se sont levés plus tôt que prévu : "On doit faire un passage pour les piétons, pour ne pas qu'ils tombent. On pense aux personnes âgées. À midi, on aura fini", explique un d'entre eux.

Il va continuer à neiger dans les prochaines heures et cela risque de tenir. Attention sur les routes et les autoroutes si vous devez absolument prendre le volant. Il est déconseillé de prendre la route mais si vous n'avez pas le choix, le capitaine Xavier Giraud, des sapeurs-pompiers de Saint-Maximin, donne quelques conseils : "Écoutez la radio de manière à être au courant des changements de météo. Prévoyez une autonomie de 10 à 12 heures avec une couverture, de quoi boire et de quoi manger".

À écouter également dans ce journal

- Il faudra bientôt rouler à 80km/h. Selon le magazine Le Point, le gouvernement devrait appliquer la mesure en 2018 sur tous les axes sauf les autoroutes. Elle est déjà en vigueur sur la nationale N151. Là bas, les automobilistes ne sont pas totalement convaincus.



- Il s'était fait passer pour une victime du Bataclan. Cédric prétendait qu'une femme enceinte avait pris les balles qui lui étaient destinées. Il a été condamné à deux ans de prison, dont six mois fermes.



- Trois cadres de l'entreprise Lafarge ont été mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui. Ils ont été placés sous contrôles judiciaires.



- Des retraités avaient été maltraités dans leur maison de Livry Gargan le 8 septembre dernier. Leurs cinq agresseurs présumés ont été mis en examen.



- Barack Obama est arrivé à Paris pour une visite privée. Il interviendra en fin d'après-midi devant les membres d'un réseau, les Napoléons. Il rencontrera François Hollande, Anne Hidalgo et déjeunera avec Emmanuel Macron.



- Donald Trump doit faire face à un nouveau scandale, l'inculpation de son ancien conseiller Michael Flynn. Il a avoué avoir menti au FBI au sujet des conversations avec l'ambassadeur de la Russie. L'ancien militaire accepte de coopérer avec la justice en échange d'une peine plus clémente : il se dit prêt à témoigner sur une éventuelle collusion entre la Russie et les Etats-Unis.



- Pour la première fois lors de son voyage en Asie, le Pape François a utilisé le terme de Rohingyas lors d'une rencontre au Bangladesh avec 16 de ces réfugiés.



- Slobodan Praljak, ex-général croate de Bosnie est décédé d'une insuffisance cardiaque causée par du cyanure a indiqué le parquet néerlandais de La Haye.



- La France n'a pas été malheureuse lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. Elle affrontera l'Australie, le Pérou et le Danemark au premier tour. Didier Deschamps tempère un peu les ardeurs des fans des Bleus et reste prudent.



- Absent de la Coupe du Monde depuis 1998, le Maroc est tombé dans le groupe de l'Espagne et du Portugal. L'entraîneur ne s'avoue pas vaincu par avance.