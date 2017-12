publié le 02/12/2017 à 02:32

Tout le monde veut voir Barack Obama. L'ancien président des États-Unis est arrivé à Paris dans la nuit de vendredi à samedi 2 décembre, à l'occasion d'une conférence privée à la Maison de la radio. Sauf que quand Barack Obama se déplace, les invitations pleuvent. En plus de déjeuner avec Emmanuel Macron à l'Élysée, et de retrouver son ancien homologue François Hollande, l'ancien locataire de la Maison Blanche s'entretiendra également avec Anne Hidalgo.



L'entourage de la maire de Paris a en effet indiqué qu'elle rencontrerait l'ex-président américain en fin de matinée, pour un "entretien amical et décontracté", rapporte BFMTV. Ils devraient essentiellement évoquer pendant une petite heure "un sujet qui leur tient à cœur, la lutte contre le dérèglement climatique" et les liens que peuvent tisser la Obama Foundation et le C40, le réseau international de maires que préside la maire de Paris, a-t-on précisé.

Le programme bien chargé de Barack Obama

L'agenda du week-end est chargé pour l'ancien Président. En visite à Paris, où il doit intervenir samedi 2 décembre devant un réseau d'acteurs des communications, "Les Napoléons", Barack Obama déjeunera en privé avec Emmanuel Macron à l'Elysée, et rencontrera le même jour l'ancien président François Hollande.



"Il m'a paru à la fois amical et utile de pouvoir échanger, y compris sur ce qu'on a pu faire ensemble, ce que nous n'avons pas pu réaliser, mais aussi sur la notion d'engagement qui peut nous unir", a déclaré François Hollande vendredi, après une intervention devant les étudiants de Sciences Po Bordeaux. Barack Obama n'aura visiblement pas le temps de faire du tourisme lors de son séjour dans la capitale parisienne.