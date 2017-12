Neige et verglas : 21 nouveaux départements en vigilance orange

et AFP

publié le 02/12/2017 à 23:08

22 départements sont placés en vigilance orange au soir du 2 décembre selon le site de Météo-France. L'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-marne), la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Essonne, et le Val-d'Oise. L'institut météorologique maintient le suivi pour la Haute-Corse.



Ce dernier département était en alerte samedi après-midi en raison des précipitations et des chutes de neige, qui ont précédemment balayé le sud de l'Hexagone, où le froid a tué un sans-abri. Dans le Gard, un sans-domicile fixe de 57 ans a été retrouvé mort de froid samedi matin au Grau-du-Roi, sur une place près de la plage, sous des pins.

Ailleurs dans le sud, et notamment dans le Var, le froid s'est accompagné d'abondantes chutes de neige. Des coupures de courant avaient également été recensées plus tôt dans la journée sur le continent, principalement dans le Var. Jusqu'à 4.000 foyers ont été concernés, et les équipes d'Enedis en comptaient encore 1.100 en milieu d'après-midi, en particulier autour de Brignoles.

22 départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas Crédit : Capture d'écran Météo France