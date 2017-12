publié le 02/12/2017 à 05:57

C'est un "processus unique dans notre histoire". Édouard Philippe a fait sa première déclaration à la presse depuis Nouméa, samedi 2 décembre. Le Premier ministre était très attendu en Nouvelle-Calédonie, un an avant le référendum qui doit statuer sur l'indépendance de l'archipel. Une visite de quatre jours, pour apaiser la situation politique du Caillou, perturbée depuis trois mois par des querelles internes à la droite - majoritaire -, qui vient d'élire son nouveau président, Philippe Germain.



"J'arrive ici à une époque où les enjeux pour la Nouvelle-Calédonie sont considérables. On est à la fin d'un processus démarré en 1988 et accéléré en 1998 et qui permet à l'ensemble des parties calédoniennes de travailler ensemble et d'imaginer quelle sera leur futur commun", a-t-il déclaré après un dépôt de gerbe au monument aux morts de Nouméa.

"L'État est un acteur du processus, il lui incombe à lui comme aux autres parties de faire en sorte que ce processus unique dans notre histoire puisse se dérouler calmement", a-t-il ajouté.

Une visite attendue et décisive

Il poursuivra son déplacement par une rencontre avec la maire de Nouméa Sonia Lagarde et les élus de la province sud - où se trouve Nouméa - et un échange avec son président Philippe Michel (Calédonie ensemble). Parmi les points forts de sa première journée, il doit aussi participer, en présence du judoka Teddy Riner, actuellement dans l'archipel, à une cérémonie de désignation des "ambassadeurs de l'inscription sur les listes électorales", sujet extrêmement sensible pour pouvoir participer au référendum sur l'indépendance.



Dans l'après-midi, le Premier ministre participera à une réunion du groupe de travail du comité des signataires de l'accord de Nouméa, qui doit notamment se pencher sur la formulation de la question qui sera posée aux électeurs, ainsi que sur l'organisation de la campagne électorale et la date du référendum.