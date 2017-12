publié le 02/12/2017 à 08:39

Entre cinq et dix centimètres de neige sont tombés cette nuit sur le département du Var, ce qui ralentit la circulation et la rend plus compliquée. Le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, appelle à la prudence : "Il continue de neiger dans la plus grande partie du département. On ne déplore pour l'instant aucun accident grave. On a eu à plusieurs reprises, des poids lourds qui se sont mis en portefeuille sur la route avec des ralentissements sur l'autoroute".



Dans la mesure du possible, le préfet conseille de différer les déplacement qui ne seraient pas indispensables et de rouler avec prudence, à une vitesse beaucoup plus modérée que d'habitude. Prévoyez également de quoi tenir en autonomie pendant dix à douze heures, avec des couvertures, de quoi boire et de quoi manger. "L'épisode n'est pas terminé, il va durer, au moins, jusqu'au milieu de l'après-midi", prévient le préfet.

Au niveau de la circulation, l'autoroute A50 est fermée entre Aubagne et Toulon juqsu'à midi et l'autoroute A51 est fermée au niveau de la bretelle de Venel, dans les Bouches-du-Rhône et dans les deux sens. Attention également aux routes glissantes dans les Pyrénées Orientales.

À écouter également dans ce journal :

- La ville de Paris attend un million de visiteurs par jour sur les Grands Boulevards et dans les magasins jusqu'aux fêtes. Il y avait déjà foule vendredi 1er décembre Boulevard Haussmann, mais tout est fait pour la sécurité des visiteurs.



- Il s'était fait passer pour un des blessés de l'attentat du Bataclan. Cédric Rey a été condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme.



- Trois cadres de l'entreprise Lafarge ont été mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui. Ils étaient en garde à vue depuis mercredi 29 novembre.



- C'est un coup dur pour Donald Trump : son ancien conseiller Michael Flynn a avoué avoir menti au FBI au sujet des conversations avec l'ambassadeur de la Russie. Il a accepté de coopérer avec la justice afin de dire ce qu'il sait sur une éventuelle collusion avec la Russie.



- Barack Obama est arrivé à Paris pour 24 heures. Après une réunion avec le réseau des Napoléons, il rencontrera François Hollande, Anne Hidalgo et partagera un déjeuner avec Emmanuel Macron.



- Édouard Philippe est en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 4 jours. "Les enjeux sont considérables", a-t-il déclaré, moins d'un an avant le référendum sur l'indépendance de l'archipel.



- Lors de sa visite du centre Delafontaine à Saint-Denis, Emmanuel Macron a été interpellé par une infirmière sur sa manière de gouverner le pays.



- Didier Deschamps peut avoir le sourire, les Bleus affronteront le Danemark, le Pérou et l'Australie au premier tour de la Coupe du Monde 2018.