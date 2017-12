publié le 02/12/2017 à 19:07

Journée parisienne chargée pour Barack Obama, ce samedi 2 décembre. L'ancien président américain est dans la capitale française depuis vendredi 1er décembre. À son hôtel près de l'Opéra, il a reçu durant la matinée Anne Hidalgo, la maire de Paris, avant d’aller déjeuner à l'Élysée en compagnie du couple Macron. Il est ensuite rentré à son hôtel où il a reçu François Hollande.



Mais la raison principale de sa venue à Paris n'était pas celle-là. Barack Obama est l'invité prestigieux de la conférence des Napoleons. Le journaliste Brice Dugénie, présent sur place, détaille la teneur de cette rencontre en attendant l’arrivée de l’ancien chef d’État : "L’ex-président américain va s’exprimer sur la peur et l’innovation, les thèmes choisis par les Napoleons, le collectif d’entrepreneurs qui a réussi à le faire venir à Paris." Barack Obama sera présent pendant une heure. Il donnera d’abord un discours, puis procédera à un échange avec le PDG d’Orange Stéphane Richard, sur la scène.

"Ce sera donc la fin de la visite parisienne de Barack Obama, après l’entrevue ce matin pour parler climat avec Anne Hidalgo, (puis) cet après-midi avec l’ex-président français François Hollande pour parler de leurs fondations respectives et peut-être d’un partenariat", poursuit Brice Dugénie. Il revient également sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Barack Obama, officiellement pour que ce dernier présente sa fondation : "On se doute que les deux hommes ont abordé de nombreux autres sujets internationaux, mais rien ne fuite : il ne faut pas que Donald Trump pense que Barack Obama est venu faire de la diplomatie parallèle."

À écouter également dans ce journal

- La neige a perturbé la circulation aujourd'hui dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Tout est rentré dans l’ordre ce soir, mais le froid a fait une première victime : au Grau-du Roi dans le Gard, un homme de 57 ans sans domicile fixe a été retrouvé mort sur une place près de la plage.



- Le premier ministre Édouard Philippe s’est rendu en Nouvelle-Calédonie. Une visite à un an du référendum sur l'indépendance, durant laquelle il a consacré sa journée au peuple Kanak.



- À Paris, malgré le froid, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans l’après-midi du 2 décembre contre le chômage et la précarité entre la Place Stalingrad et la Place de Clichy. Un rassemblement qui a lieu depuis 15 ans maintenant, dans les semaines qui précèdent Noël.



- Airbnb va peut-être avoir un nouvel adversaire en France : le ministère des Finances. L’entreprise est accusée d'aider les propriétaires qui louent une maison ou un appartement à échapper au fisc grâce à une astuce.



- Plusieurs associations de victimes du Bataclan sont en colère à propos d'une exposition organisée en ce moment à Berlin. Intitulée "Musée des martyrs", elle présente des personnalités mortes pour leurs convictions. Dans cette liste, qui compte notamment Rosa Luxembourg ou Martin Luther King, on trouve également Ismaïl Omar Mostefaï, l'un des tueurs du Bataclan. Le président de l’association 13 -11-15 exprime sa consternation au micro de RTL.