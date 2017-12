AirBnb à Paris : il est désormais obligatoire d'enregistrer son logement

publié le 01/12/2017 à 17:40

Lutter contre les locations illégales. C'est l'objectif que s'est fixée la mairie de Paris avec la mise en place d'un numéro d'enregistrement devant apparaître sur les annonces de logements proposés en location saisonnière, notamment sur le site internet AirBnb.



À partir de vendredi 1er décembre, tout propriétaire de logement mis en location devra s'enregistrer auprès de la municipalité de la capitale sous peine de devoir s'acquitter d'une amende pouvant atteindre 50.000 euros.

Le service de "déclaration de meublés en ligne", ouvert depuis le 1er octobre dernier, requiert le numéro d'identifiant local présent sur la taxe d'habitation. "Si vous ne disposez pas d’avis de taxe d’habitation pour ce logement, vous pouvez néanmoins déposer votre déclaration et obtenir votre numéro", précise le site internet de la mairie.



À l'issue de la procédure, un numéro d'enregistrement est attribué au propriétaire qui est ensuite tenu de le faire figurer sur l'annonce postée sur internet. Le but est de pouvoir vérifier le respect de la durée légale de 120 jours de location autorisée.



Cette obligation s'inscrit dans le cadre de la loi numérique votée au Parlement en 2016. L'article 51 du texte prévoit que les communes de plus de 200.000 habitants ont la possibilité de mettre en place un système d'enregistrement en ligne des locations saisonnières.