Le journal de 7h30 : Michael Flynn poussé à la démission

REPLAY - Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a quitté ses fonctions, après les révélations sur des contacts inappropriés avec la Russie.

C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu sur Washington. Michael Flynn a été poussé à la démission, lundi 13 février dans la soirée. Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a quitté ses fonctions, quatre jours après les révélations de la presse américaine sur les contacts inappropriés avec la Russie avant même l'investiture du président.



Il est reproché à l'ancien général d'avoir évoqué lors d'un entretien téléphonique avec l'ambassadeur russe à Washington la possible levée des sanctions financières infligées à Moscou. Dans sa lettre de démission, Michael Flynn a reconnu avoir "par inadvertance trompé le vice-président élu (Mike Pence) et d'autres personnes avec des informations incomplètes sur (ses) discussions téléphoniques avec l'ambassadeur de Russie". Le général à la retraite Joseph Kellogg va assurer l'intérim à ce poste selon la Maison Blanche. Les sénateurs pourraient s'emparer de l'affaire pour atteindre Donald Trump.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Théo : le gouvernement a lancé lundi un appel au "calme" après les incidents qui se sont enchaînés depuis plus d'une semaine en banlieue parisienne dans le sillage de l'affaire Théo. Selon un premier bilan établi peu avant minuit, douze personnes ont été interpellées en Seine-Saint-Denis. Les incidents ont notamment touché les villes d'Épinay-sur-Seine, Clichy-sous-Bois et Neuilly-Plaisance, selon une source préfectorale.



- Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron reste en tête des personnalités suscitant le plus de soutien ou de sympathie (37%), mais est en recul, tandis que François Fillon dégringole (22%) et que Benoît Hamon s'envole (33%), selon un sondage Odoxa rendu public mardi.



- Tignes : trois touristes et leur moniteur de surf ont perdu la vie à Tignes (Savoie) dans l'avalanche la plus meurtrière depuis le début de la saison, ont indiqué les autorités après d'ultimes vérifications sur la composition du groupe.



- Corée du Nord : le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné lundi à l'unanimité le tir de missile effectué dimanche par Pyongyang, auquel les États-Unis ont promis de répondre "fortement".



- Ligue des champions : le capitaine et défenseur central du Paris SG Thiago Silva, victime d'une "gêne persistante au mollet gauche" selon une source proche du club parisien, est forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions disputé mardi contre Barcelone au Parc des Princes. L'équipe parisienne est déjà privée de Thiago Motta, suspendu.



- États-Unis : Près de 200.000 personnes restaient sous ordre d'évacuation lundi 13 février en Californie face au risque d'effondrement d'un réservoir du plus haut barrage des États-Unis, qui pourrait provoquer des inondations massives, même si le danger immédiat semblait reculer.