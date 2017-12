publié le 02/12/2017 à 15:39

La neige tient au sol dans le sud-est de la France. Le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, demandait aux automobilistes, dans la mesure du possible, de différer les déplacements qui ne seraient pas indispensables. Ceux qui prennent la route doivent rouler avec prudence, à une vitesse beaucoup plus modérée que d'habitude.



Plusieurs foyers du Var sont privés d'électricité en milieu de journée et les habitants de Saint-Maximin se sont réveillés sous la neige ce samedi matin. S'il ne neige plus dans le département, certains habitants se sont rués chez le garagiste le plus proche afin de faire changer leurs pneus en urgence. "Ils sont pris de panique, ils arrivent et nous supplient de mettre leurs pneus neige ou ils en achètent", explique une garagiste de Saint-Maximin.

D'autres ont décidé de profiter pleinement de la neige. Un habitant de Saint-Maximin a emmené ses enfants en bas de chez eux afin de profiter un peu du spectacle. Au programme de la matinée, la construction de bonhommes de neige et, bien sûr, une bataille de boules de neige ! C'est l'occasion d'en profiter, car la poudreuse ne tiendra pas longtemps.

À écouter également dans ce journal :

- Il faut se livrer à un jeu de piste pour suivre Barack Obama, qui fait une halte dans la capitale. L'ancien président des États-Unis fait des rencontres : ce matin Anne Hidalgo, ce soir François Hollande et ce midi un déjeuner privé avec Emmanuel Macron.



- Donald Trump a connu vendredi 1er décembre son premier succès politique en réussissant à faire passer sa réforme fiscale. Elle prévoit des baisses d'impôts pour les entreprises et des particuliers.



- Le mythomane du Bataclan devrait aller en prison. Cédric Rey, 29 ans, s'était fait passer pour une victime de l'attentat : il a été condamné à deux ans de prison dont 6 mois ferme.



- Une exposition à Berlin met en scène des martyrs qui ont donné leur vie pour la cause qu'ils défendaient. Parmi les personnalités choisies par les artistes, un des terroristes des attentats du 13 novembre. Une initiative qui ne plaît pas du tout.