publié le 09/04/2017 à 18:01

Selon une enquête Kantar Sofres-Onepoint pour le Figaro, RTL et LCI, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise dépasse désormais François Fillon dans les intentions de vote avec 18% soit une hausse de six points en trois semaines. Il dépasse donc d'un point le candidat les Républicains qui stagne à 17%.



"39% des électeurs disent qu’ils pourraient voter pour le candidat de la France insoumise : son potentiel électoral bondit ainsi de 13 points et s’établit désormais devant celui de Marine Le Pen (32%). 40% des Français estiment qu'il pourrait faire un bon président de la République. François Fillon reste stable dans les intentions de vote mais seuls 28% des Français jugent qu'il ferait un bon Président, contre 40% fin janvier".

Toujours selon ce sondage,"Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont toujours en tête du 1er tour et au coude-à-coude avec 24% des voix, tous deux en léger recul (-2 pts chacun)". Les deux candidats en tête des intentions de vote enregistrent cependant un léger recul puisque selon le dernier sondage, il y a trois semaines ils étaient à 26%.



Les petits candidats quant à eux ne profitent pas de l'exposition inédite dont ils ont bénéficié lors du débat à l'exception de Philippe Poutou dont ces interventions ont été largement remarquées et commentées. Les intentions de vote envers le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste passent de 1% à 2,5%.

Intentions de vote pour le premier tour, sondage du 9 avril 2017 Crédit : Kantar Sofres Onepoint pour RTL

Selon les résultats de cette enquête, le second tour oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Le leader d’En Marche ! l’emporterait alors avec 61% des voix, bénéficiant de bons reports de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et surtout de Benoît Hamon. 45% des électeurs de François Fillon du 1er tour se tourneraient vers Emmanuel Macron au 2nd, 33% choisiraient Marine Le Pen, les autres s’abstenant ou votant blanc".



Toutefois, compte tenu de la part d’électeurs encore indécis et des mouvements possibles des électorats, d’autres hypothèses de seconds tours ont été élaborés dans le cas où l’un des deux favoris actuels du 1er tour n’étaient pas présents. "Si Emmanuel Macron ne se qualifiait pas pour le 2nd tour et que celui-ci voyait s’opposer François Fillon et Marine Le Pen, le candidat Les Républicains l’emporterait également mais avec 55% des voix". Face à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon obtiendrait un score plus élevé avec 57% des voix, en bénéficiant d’un bien meilleur report des électeurs de Benoît Hamon et d’Emmanuel Macron du 1er tour.

Les hypothèses de duels au second tour et les intentions de vote associées Crédit : Kantar Sofres Onepoint pour RTL