MINUTE PAR MINUTE - Les électeurs sont amenés à choisir entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Ce dernier est largement favori des sondages.

Participation électorale en hausse à la primaire de la gauche à la mi-journée

par La rédaction numérique de RTL publié le 29/01/2017 à 18:15

Qui de Manuel Valls ou Benoît Hamon sera investi candidat de la gauche ? Après un premier tour où l'ancien ministre de l'Éducation nationale est arrivé en tête devant l'ancien premier ministre, les deux hommes forts de la gauche s'affrontent ce dimanche 29 janvier. Si Benoît Hamon est le grand favori de ce scrutin, Manuel Valls entend bien renverser cette situation alors qu'il a affirmé qu'il "s'effacerait" en cas de défaite.



Parmi l'une des principales incertitudes : la participation. À la mi-journée, les organisateurs ont annoncé des chiffres en forte hausse avec 567.563 personnes sur 75% des 7.530 bureaux de vote. Au premier tour, seules 400.000 personnes s'étaient déplacées à la même. Au total, 1,6 million de votant avaient été recensés.



L'affrontement entre Benoît Hamon et Manuel Valls a-t-il réussi à mobiliser les foules ? Les deux candidats, au programme et à la vision très différente, se sont opposés sur de nombreux sujets. Le député de l'Essonne, qui a été le premier à voter à Trappes, s'est notamment fait remarquer par sa proposition de revenu universel alors que l'ancien pensionnaire de Matignon veut être le candidat de la "feuille de paie".

Suivez minute par minute le second tour de la primaire

18h40 - Lors de son dernier meeting de campagne à Lille, Benoît Hamon a assuré que "les hommes et les femmes de gauche ne peuvent pas par principe s'interdire de se rassembler (...) Je ne m'épargnerai aucun effort pour rassembler la gauche".



18h32 - En parallèle de la primaire de la gauche, François Fillon a tenu un meeting à La Villette, à Paris. L'ancien premier ministre en a profité pour charger Benoît Hamon : " À gauche, on rêve des 32 heures et d'un revenu universel. C'est l'assistanat universel (...) Ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise agricole ou dans une start-up. Sont-ils allés voir ce qu'il en était dans la Silicon Valley ? J'en doute".

A gauche, on rêve des 32h et d'un revenu universel : c’est l'assistanat universel. Ces gens-là ont enterré nos traditions ouvrières. pic.twitter.com/zRngcFry35 — François Fillon (@FrancoisFillon) 29 janvier 2017

18h21 - Selon Google, qui publie en temps réel ses requêtes sur son moteur de recherche, Benoît Hamon était le candidat de la gauche qui suscitait le plus d'intérêt de la part des internautes ce 29 janvier entre 8 heures et 14 heures, révèle le géant d'Internet.

18h15 - Les premiers résultats devraient être dévoilés aux alentours de 20 heures par Thomas Clay, président de la Haute autorité de la primaire.



18h05 - La participation est toujours en forte hausse. À 17 heures, les organisateurs ont annoncé le vote de 1.306.852 personnes.

.@chborgel "1 306 852 votants sur 75% des BDV, soit une augmentation de 22,8 % par rapport à dimanche dernier" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/2krkCwxBIh — Primaires citoyennes (@lesprimaires) 29 janvier 2017

18h00- Bonjour et bienvenue en direct sur RTL.fr pour suivre l'annonce des résultats du second tour de la primaire de la gauche. Qui de Manuel Valls ou Benoît Hamon l'emportera ?