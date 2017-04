publié le 23/04/2017 à 17:56

C'est l'un des gros enjeux de cette élection présidentielle 2017. L'abstention devrait jouer dans un scrutin des plus serrés. Au final l’abstention est de 22% selon les estimations que fournissent pour RTL Kantar-Sofres-One Point. Ainsi, environ 78% des électeurs se seront rendus aux urnes afin d'élire le prochain présent de la République.





Les taux d'abstention ont fortement varié lors des premiers tours de présidentielle: 20,52% en 2012, 16,23% en 2007, 28,40% en 2002 - un record - et 21,62% en 1995. À 17h, le ministère de l'Intérieur avait publié une participation de 69,42%, à peine moins qu'en 2012 mais qui reste l'un des meilleurs taux des 40 dernières années. Les 66.546 bureaux de vote de métropole, ouverts depuis 8h00, le resteront jusqu'à 19h, une heure de plus que lors des précédents scrutins présidentiels, et 20h dans les grandes villes ou selon arrêté préfectoral.



