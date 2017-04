Comment voter par procuration ?

publié le 03/04/2017 à 15:55

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle se rapproche à grands pas, de nombreux électeurs ne pourront pas se rendre aux urnes le dimanche 23 avril. Mais il est encore temps de réaliser une procuration si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin.



L'électeur absent est appelé le "mandant". La personne qui vote à sa place est appelée le "mandataire". "Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement", peut-on lire sur le site du gouvernement. Pour établir une procuration le mandant doit se rendre : au tribunal d'instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Les citoyens résidant à l'étranger doivent se rendre au consulat ou à l'ambassade de France.

Une procuration peut se faire gratuitement tout au long de l'année. Il est conseillé de la faire le plus tôt possible avant le scrutin pour éviter la forte affluence. Une procuration peut être établie soit pour un scrutin déterminé, soit pour une durée donnée qui est limitée à un an. Le mandant doit se présenter personnellement et être muni d'un justificatif d'identité et du formulaire de vote par procuration. Si vous n'avez pas ce dernier (disponible en ligne), l'administration peut vous le fournir.



La présence du mandataire n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration. Le jour du scrutin, le mandataire se présente, muni de sa propre pièce d'identité. Même s'il a établi une procuration, le mandant peut voter personnellement si son mandataire ne l'a pas encore fait à sa place.