Un bureau de vote à Bordeaux lors du premier tour de la primaire de la droite et du centre

et AFP

publié le 23/04/2017 à 12:39

À midi, 28,54% des électeurs français avaient voté ce dimanche 23 avril pour le premier tour de la présidentielle 2017. Ce taux est très légèrement supérieur à celui enregistré à la mi-journée pour le premier tour de 2012 (28,29%). Le chiffre, qui concerne la participation en métropole, a été publié par le ministère de l'Intérieur. S'il est quasiment stable par rapport au premier tour de 2012 (28,29%), ce chiffre de participation à la mi-journée est largement inférieur à celui de 2007 (31,21%), mais nettement supérieur à celui de 2002 (21,4%).



En 2012, le taux de participation final avait été de 79,48% au premier tour. Les Français de métropole ont jusqu'à 19 heures voire 20 heures dans certaines villes pour accomplir leur devoir électoral, une grande partie de l'outremer et des Français de l'étranger ayant déjà voté samedi 22 avril.



Cette mobilisation de 28,54% des électeurs à midi peut être considérée comme importante. Mais les 66.546 bureaux de vote de métropole, ouverts depuis 8 heures, le resteront ce dimanche jusqu'à 19 heures, une heure de plus que lors des présidentielles précédentes, et 20 heures dans les grandes villes. Cet horaire plus tardif rend incertaine, en cas de résultats serrés, la traditionnelle image télévisée affichée à 20 heures tapantes des deux finalistes.