Selon le "Canard Enchaîné", la femme du candidat a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire.

Il s'agit peut-être du premier tournant de la campagne présidentielle. Le Canard Enchaîné révèle ce mardi 24 janvier que François Fillon, le candidat de la transparence, a employé sa femme comme attachée parlementaire entre 1998 et 2002. Pourtant, elle n'a laissé aucune trace à l'Assemblée. Entre 2002 et 2007, le successeur du député la Sarthe la conserve et l'augmente. Au total Pénélope Fillon a empoché 500.000 euros de salaire. Quand son mari quitte Matignon en 2012, elle est employée à la revue des Deux Mondes pour 100.000 euros tout en redevenant collaboratrice de son mari à l'Assemblée pendant six mois au moins. Alors Pénélope Fillon a-t-elle bénéficiée d'un emploi fictif?



Pour Gérard Miller, cette révélation risque de faire bien du tort au candidat. "Quand on est dans une posture honnêteté absolue comme le fait François Fillon, il est difficile d'avoir une épouse qui se présente dans toutes les interviews comme une femme au foyer et qui serait finalement rémunérée en tant qu'attachée parlementaire". "Quand on alerte sur les dangers de l'assistanat, je trouverai cela intéressant de l'appliquer à soi-même", ironise Anne Rosencher. "Tout va se jouer les prochains jours pour François Fillon qui va se précipiter pour expliquer que sa femme faisait vraiment le job". "Il faut servir la République avant de se servir", rappelle l’éditorialiste Ivan Rioufol qui tempère tout de même : "tout le monde emploie sa famille en tant qu'attaché parlementaire" et rappelle que la présomption d’innocence prévaut. De son côté, Denis Tillinac s'interroge : "à qui profite le crime ?"



On refait le monde avec :

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Gérard Miller, psychanalyste

- Denis Tillinac, écrivain

- Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'Express