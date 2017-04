publié le 18/04/2017 à 18:00

Le match à quatre va-t-il bel et bien avoir lieu ? Selon une enquête Kantar Sofres-OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, Emmanuel Macron demeure le favori du premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24% d'intentions de vote, il arrive en tête de notre sondage et ce, devant Marine Le Pen. La présidente du Front national, qui perd un point (23%), arrive tout de même en seconde position et serait qualifiée au second tour du scrutin.



Deux premières places que n'arrivent pas à intégrer François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Malgré de fortes intentions de vote, le candidat Les Républicains et de la France insoumise stagnent en troisième et quatrième place. Mais la dynamique pourrait bien être du côté du vainqueur de la primaire de la droite et du centre. L'ancien premier ministre, qui gagne 1,5 point (18,5%), devance dorénavant Jean-Luc Mélenchon (18%).

Derrière, Benoît Hamon continue sa chute et obtient seulement 8% des intentions de vote alors qu'il atteignait les 16% début mars. Chez les "petits" candidats, Nicolas Dupont-Aignan est celui qui tire son épingle du jeu avec 4%, devant Philippe Poutou (2%).



Les intentions de vote pour le 1er tour de l'élection présidentielle Crédit : Capture d'écran / Sondage RTL

Marine Le Pen battue dans toutes les configurations

En cas d'affrontement entre le leader "En Marche !" et la présidente du Front national au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron serait désigné vainqueur avec 61% des intentions de vote. C'est le deuxième plus gros écart puisque l'ancien ministre de l'Économie, qui serait un bon président pour 47% des votants, ferait encore mieux face à François Fillon avec 65% des intentions de vote.



À noter que Marine Le Pen serait battue dans toutes les configurations au second tour. Face à Emmanuel Macron mais également face à François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. En cas de surprise, avec un second tour entre François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, ce dernier l'emporterait avec 57% des intentions de vote.

Résultat au second tour de la présidentielle, selon les différents duels Crédit : Capture d'écran / Sondage RTL

Des électeurs encore indécis

Des résultats qui pourraient cependant encore évoluer au soir du dimanche 23 avril. Au total, 53% des personnes sondées affirment avoir définitivement fait leur choix alors que 25% assurent avoir une nette préférence pour un candidat même s'ils hésitent encore.



Si la sûreté du vote est importante chez les électeurs de François Fillon (80%) ou Marine Le Pen (78%), celle-ci est bien plus faible pour les autres candidats. Ainsi seuls 66% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont sûrs de voter pour l'ancien leader du Front de gauche (+5 points), 63% pour Emmanuel Macron (+8 points) ou encore 56% pour Benoît Hamon (+8 points). Des chiffres cependant en forte hausse pour ces trois derniers candidats.

La part des électeurs sûrs de leur choix au premier tour de la présidentielle Crédit : Capture d'écran / Sondage RTL

Sondage réalisé en ligne, du 14 au 17 avril, sur un échantillon de 1.530 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus.