publié le 18/05/2017 à 08:11

Une société civile largement représentée, autant d'hommes que de femmes, quelques poids lourds de la droite, de la gauche et du centre : le contrat du premier gouvernement Macron est rempli. Si le but c'était d'avoir un gouvernement resserré, il l'est : dix-huit ministres et, pour le moment, quatre secrétaires d'État. C'est un gouvernement de combat. Si le but c'était de sortir de l'échiquier politique classique, c'est le cas : il y a onze ministres qui ne sont pas issus des partis. Si le but c'était aussi d'avoir quelques professionnels de la politique, on y est avec François Bayrou, Jean-Yves le Drian, Gérard Collomb et Bruno Le Maire.



Il y a quelques jolies surprises, comme la centriste Sylvie Goulard (spécialiste de l'Europe) qui obtient un ministère régalien, celui des Armées. Il y a aussi une belle prise de guerre : Nicolas Hulot. C'était quand même l'Arlésienne. Il a été conseiller des trois précédents présidents. Il a toujours refusé un poste de ministre. Là il accepte, avec des compétences très élargies. C'est une vraie "carte verte" pour Emmanuel Macron, qui était faible sur l'écologie.

On voit bien qu'Emmmanuel Macron a cherché à mettre un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dans un savant dosage. On voit bien qu'il n'a pas totalement perforé la droite et n'a pas cherché à perforer la gauche. À gauche, ce sont pour la plupart des "marcheurs", des personnalités qui avaient déjà rallié Emmanuel Macron.