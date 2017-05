publié le 18/05/2017 à 08:16

C'est l'un des postes gouvernementaux les plus exposés : celui de ministre de l'Éducation nationale. C'est Jean-Michel Blanquer, inconnu du grand public mais ancien numéro deux du ministère, qui a hérité de ce maroquin mercredi 17 mai. Cet agrégé de droit public de 52 ans était jusqu'ici directeur de l'Essec, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce françaises.



Quel ministre sera-t-il ? "Ce sera un très bon ministre de l'Éducation, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui connait parfaitement la maison", explique le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, qui est l'un de ses proches. "On a un ministre qui est à la fois un homme de vision et un homme d'action", poursuit-il.

Un très beau CV, mais où est le renouvellement ? "C'est la première fois qu'on va chercher authentiquement quelqu'un qui n'a pas un passé politique, qui n'a pas un passé syndical rue de Grenelle, mais qui a un passé de terrain", argue Laurent Bigorgne.