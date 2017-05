et Béatrice Hadjaje

publié le 17/05/2017 à 15:23

Après une longue attente et un report de 24 heures, le gouvernement d'Édouard Philippe a été dévoilé par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Un temps pressentie pour devenir Premier ministre, Sylvie Goulard a été nommée ministre des armées. Elle prendra donc la succession de Jean-Yves Le Drian à l'hôtel de Brienne pour diriger les forces militaires françaises. L’inamovible ministre de la défense de François Hollande a été quant à lui nommé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.



Cette eurodéputée réélue au Parlement européen en 2014 sous les couleurs du MoDem est un soutien de longue date d'Emmanuel Macron. Diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA, cette élue centriste est une europhile convaincue. Depuis Strasbourg, elle a activement milité pour promouvoir une "Europe de la défense". Après Michèle Alliot-Marie (2002 - 2007), Syvlie Goulard devient la seconde femme à être nommée à la tête de ce ministère régalien.

Plus jeune, Sylvie Goulard était une enfant particulièrement douée et précoce, en décrochant son bac à seulement 15 ans. Après l'ENA, elle travaille pendant près de 10 ans à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. Entre 2001 et 2004, elle entre au cabinet du président de la Commission européenne, Romano Prodi, comme conseillère politique, avant d'être élue pour la première fois eurodéputée en 2009.